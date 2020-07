Reinaldo Navia dispara: "Jeraldino en Atlas me ha decepcionado. No estamos tan jodidos para que sea el 9 de Chile"

Chile comenzará un nuevo proceso mundialista con la ilusión de conseguir pasajes para ir al Mundial Catar 2022.

Reinaldo Rueda está a cargo de la selección desde 2018 y la clasificación a la Copa del Mundo es uno de los objetivos de su contratación.

Una de las grandes dudas que hay para el cafetero, es quién será el centrodelantero y en ese sentido Reinaldo Navia tiene su candidato al puesto.

Eduardo Vargas ante el Mazatlán (Getty Images)

"Me parece que Eduardo Vargas debe ser el 9 de la selección chilena. La situación de Nicolás Castillo es muy complicada. Ojalá pueda volver al fútbol. Jeraldino en Atlas me ha decepcionado. No estamos tan jodido para que sea el 9 de Chile", aseguró el Choro en Así Se Habla De Fútbol, de DirecTV.

Navia también tuvo elogios para Sebastián Vegas que acaba de fichar por Monterrey y que según el ex América de México, merece estar en La Roja.

"Sebastián Vegas está en un nivel espectacular en México. Puede jugar de central y de lateral por izquierda. Sabe salir jugando. Está pasando un gran momento", cerró.