Martín Lasarte la tiene clara con la posición de Gary Medel: “Lo vamos a utilizar como defensor central”

Solo quedan un par de semanas para que la selección chilena vuelva a la cancha y que Martín Lasarte se estrene oficialmente en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En ese sentido, el técnico de La Roja conversó con Deportes en Agricultura sobre cómo se gestó su llegada y afirmó que “no lo esperaba, fue una situación bastante casual y lo afronto con la responsabilidad y el honor de lo que significa. Estoy sumamente contento y estoy muy motivado de encontrar cosas en este nuevo proyecto”.

Al ser consultado sobre cuándo se conocerá la nómina para el microciclo, expresó que "la idea es tener hoy o más tardar mañana. No sé de qué manera se va a comunicar, pero nosotros tenemos una lista preparatoria, hemos tenido algunos cambios de última hora, pero la tenemos casi lista. Entre hoy y mañana la daremos a conocer”.

En la misma línea, agregó que “la idea es convocar a los que tengamos que convocar, más allá de los torneos internacionales que disputarán algunos clubes. No hay nada más importante que la selección chilena”.

Al ser consultado si en su primera nómina figurará Luis Jiménez, mencionó que “no me parece correcto adelantar nombres. Lo único que puedo afirmar que no nos vamos a fijar en el carnet, nos fijaremos en el rendimiento y en el momento que se está viviendo (…) Para mí es un nueve y medio”.

Pero eso no fue todo, porque también habló sobre la posición de Gary Medel, quien volvió a las convocatorias en Italia y podría llegar con minutos en el cuerpo para las eliminatorias.

“Me sorprendió mucho cuando lo pusieron de central y luego me sorprendió por el rendimiento que tuvo. No me cabe pensar en otra posición. Gary tiene un espíritu competitivo y con el tiempo ha ido ganado experiencia. Tengo la sensación que lo seguiremos ocupando como central, pero no quita que en algún momento juegue como volante”, comentó.

Finalmente, se refirió a la jineta en La Roja y sentenció que “el capitán no siempre es el que sale con la jineta. La selección es una cuestión de todos. Hay que entender los roles. Elegiremos al capitán en conjunto”.