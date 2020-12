Yonathan Andía postula a un nuevo candidato a la Roja: “Juan Pablo Vojvoda está capacitado para asumir la selección”

Hace varios días que se viene hablando que Reinaldo Rueda cambiará la banca de la selección chilena por la de Colombia. Sin embargo, a pesar de que el técnico se encuentra en suelo cafetalero negociando su situación, aún no hay nada concreto y la ANFP le dio un ultimátum hasta Navidad para concretar ese tema.

Ante ese panorama han surgidos una danza de nombres como candidatos a la banca de la Roja y que Yonathan Andía quiso complementar sumando uno más: Juan Pablo Vojvoda, actual técnico de Unión La Calera.

“Vojvoda es un gran técnico, muy cercano a los jugadores y está capacitado para asumir en cualquier equipo, incluso en la selección”, afirmó el lateral en conversación con el diario La Cuarta.

Al ser consultado sobre el futuro de Rueda, expero que “no sé nada sobre su desvinculación, sólo puedo decir que es un gran técnico y que me dio la oportunidad de jugar por la selección. Eso se lo agradeceré siempre”.

El entrenador está viviendo una muy buena temporada con el equipo cementero. (FOTO: Agencia Uno)

Finalmente, se refirió al buen momento futbolístico de La Calera, pues han sido un equipo regular y tienen claras opciones de pelearle el título a Universidad Católica.

“He cumplido con algunas metas en mi carrera, pero creo que sinceramente me faltan muchas otras cosas por alcanzar, como por ejemplo un título con La Calera. Para eso trabajamos y creo que vamos por buen camino, en lo personal me he sentido súper bien en lo futbolístico, tengo una excelente relación con el cuerpo técnico y la gente del club. Hace tres años que estamos trabajando de la mejor manera”, sentenció.