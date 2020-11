Clavito Godoy se la juega y no tiene dudas de quién es el mejor de la historia: “Arturo Vidal no es más que Elías Figueroa”

La tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 tuvo como gran figura por la selección chilena a Arturo Vidal, quien marcó en tres oportunidades y se volvió a alzar como uno de los grandes referentes del balompié nacional.

En ese sentido, se volvió a abrir el debate de quién es el mejor jugador en la historia del fútbol chileno, pues algunos se inclinan por la polifuncionalidad de volante del Inter de Milán mientras que otros se van por Elías Figueroa.

Ante esa situación, Hernán ‘Clavito’ Godoy se unió al eterno debate, no dudó en su elección y en explicar por qué Don Elías es el mejor de la historia del fútbol chileno.





“Arturo no es más que Elías. Todos dicen que es un súper goleador, pero es porque ahora se hacen más partidos. La selección chilena no jugaba tanto, no se pueden comparar las épocas. Nosotros jugábamos contra Pelé y grandes jugadores”, afirmó en Deportes en Agricultura.

En la misma línea complementó que “en mi época de jugador, en Santiago Wanderers, nos tocaba jugar partidos y campeonatos muy duros y fuertes”, sentenció.