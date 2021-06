Martín Lasarte revive amarga frase que dijo en la UC tras el empate de Chile ante Bolivia: “Ahora el fútbol me debe dos”

Año 2013 y Martín Lasarte era entrenador de Universidad Católica. Al frente por Copa Sudamericana, Sao Paulo. Resultado final de 4-3 para la visita en San Carlos de Apoquindo con un Rogerio Ceni espectacular que sacó cuanta pelota de gol le tiraron y los Cruzados quedaron fuera de dicho certamen. Amargado, en la conferencia de prensa el uruguayo manifestó que “el fútbol me debe una”, misma sensación con la que quedó tras el partido de Chile ante Bolivia, que finalizó 1-1 en el mismo reducto y enredo el camino nacional en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

“Hace algunos años, algunos colegas chilenos se acordarán, en este mismo estadio yo dije que el fútbol me debe una. Ahora me debe dos. Hoy me debe dos. Pocas veces lo digo. Es raro encontrar la explicación futbolística. Para mí es bravo (…) No tengo más que agradecimiento para los jugadores, hicieron un gran partido ante Argentina y hoy, pero somos rehenes de esto. Cuando no ganas, parece que el procedimiento no es bueno, jugamos al gato y al ratón, debimos ganar, pero no lo conseguimos”, lanzó Machete visiblemente afectado.

“La Eliminatoria es el mismo torneo complicado de los últimos años. Muchos fueron al Mundial estando fuera promediando el camino. Pero sí hoy era importante ganar, hicimos todo para hacerlo, pero el fútbol es el que es y no el que nos gustaría. Debemos trabajar para ser un equipo como hoy pero materializando las opciones. Hoy era importante ganar, lo dije con Argentina, debíamos hacer bueno ese empate hoy con un triunfo”, abundó el DT de la Roja.





Asimismo, recalcó que “sabíamos que debíamos tener una táctica diferente al partido con Argentina, los jugadores se brindaron. Vi un equipo que intentó abrir el juego, que tuvo entrega, sólido anímicamente, más allá de la sensación en caliente. Queda mejorar, trabajar, afiatar detalles para que no pasen cosas como la de hoy. De haber ganado pasábamos a estar dentro sin repesca. La Eliminatoria tiene esto. No sé mucho qué pasó con los otros locales que no ganaron, me preocupan los nuestros”.

Sobre el resultado, dijo que “no sé si la palabra es que se complica el camino, pero por decirlo de alguna manera fácil, quizás era mejor perder con Argentina y ganar hoy, pero no queda otra que seguir trabajando. Ahora queda un tiempo para la otra fecha de Eliminatoria, esperamos que los jugadores lleguen bien y seguir trabajando en la formación de un grupo como el que estamos haciendo hoy”.

Chile se fue amargado de San Carlos. | Foto: Agencia Uno

¿Y el penal que cobra Éber Aquino? “No me pregunten a mí cuando todos pueden ver las cosas 10 veces, yo no tuve esa opción. Es más fácil para ustedes decir lo que yo puedo presumir. Ni vi el penal, capaz que fue, de donde estoy no vi nada claramente. Es una pena, pero no tengo mucho más para decir”, meditó Lasarte.

Finalmente, el entrenador de la selección chilena recalcó de cara a lo que viene que “nuestro gran objetivo es lograr que Chile vaya al Mundial. Esto no significa no darle importancia a la Copa América, pero la queremos usar como herramienta para la consolidación de los jóvenes. Esto será mixto, con los de recorrido más los jóvenes. No es un banco de pruebas tampoco, porque llevaremos algunos jugadores jóvenes, no sólo jóvenes. Tenemos dos días para hacer la lista final y ver qué jugadores decidimos que concurran”.