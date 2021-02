Carla Guerrero reclama por la no inclusión de Arturo Vidal en el 11 ideal de la Conmebol: “Creo que se lo merecía”

La semana pasada la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó el once ideal femenino y masculino de la década (2011-20) de la Conmebol, en la que Carla Guerrero y Christiane Endler fueron las únicas representantes chilenas.

En ese sentido, varios hinchas y personalidades del fútbol cuestionaron la ausencia de Arturo Vidal, quien ha sido una pieza clave en las dos Copas Américas que ganó La Roja, además de lo realizado en los Mundiales de Sudáfrica (2010) y Brasil (2014).

Por lo mismo, La Jefa de Universidad de Chile y la Roja femenina conversó sobre esta comentada ausencia con el diario Las Últimas Noticias y expresó que el King Arturo se merecía estar por todo lo que ha logrado en los últimos años.

La defensora central está mentalizada en llegar a los JJOO. (FOTO: Agencia Uno)

“Creo que lo merecía Arturo Vidal. Lo que ha hecho a lo largo de este tiempo es muy bueno. Pero yo me dejo de comparar, evito el por qué ellos sí y nosotros no. Más me enfoco en lo que hemos hecho nosotros en estos últimos años en la Selección femenina. Me pone muy feliz que todos nuestros esfuerzos y resultados puedan ser reconocidos a nivel internacional. Se pueden ver los frutos”, señaló Guerrero.

Ahora, la defensora central solo está enfocada en el repechaje clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pues enfrentarán a Camerún el próximo 18 y 24 de febrero.