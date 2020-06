Se cumplen 22 años del golazo de José Luis Sierra a Camerún en el Mundial de Francia 1998

Este 23 de junio cumple años una jugada que está instalada en la retina de todo futbolero y en general de los chilenos que vibramos con la selección chilena que fue a Francia para disputar el Mundial de 1998.

A los 21 minutos del encuentro, el mediocampista Rigobert Song bajó a Iván Zamorano cuando el atacatante nacional intentaba una diagonal para meterse al área de Camerún.

José Luis Sierra con la 10 en la espalda tomó el balón con total tranquilidad, concentración y una confianza única en su zurda de oro y de reojo miró al portero Jacques Songo'o. Su compadre de toda la vida, Pedro Reyes, se le acercó para decirle alguna palabras, quizás de aliento, quizás un recordatorio, sólo ellos dos lo saben.

Gol de José Luis Sierra a Camerún (Getty Images)

Pese a los cincos defensores de Camerún y los dos chilenos que se unieron a la barrera, el Coto logró pasar el balón pese al salto que dio el jugador africano que estaba cerca del palo del portero, ahí la coló el volante de la Roja para abrir la cuenta en el Estadio de la Beaujoire, Nantes.

Pedro Carcuro, relator de TVN inmortalizó el momento gritando a todo pulmón: "Zurda mágica. Sacada de una academia de billar".

En 2017 el portero Songo'o conversó con CDF y aseguró que "fue un gol impresionante, de esos que se ven pocas veces. No pude pensar mucho y me lancé. Creo que no hay mucho que decir para explicar ese tiro libre. Quizá lo repetía muchas veces y no le resultaba".