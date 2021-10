La selección chilena tomó un nuevo y necesario aire en las Eliminatorias, repuntando en las triple jornada pasada para seguir con opciones de llegar al Mundial de Qatar 2022. En el terreno nacional, Santiago Wanderers intenta hacer lo propio, protagonizando un tremendo repunte en pos de salvarse del descenso.

Uno de los pilares del alza de los Caturros ha sido Ronnie Fernández, quien vive un gran presente a nivel individual a sus 30 años, siendo el alma de la remontada que han tenido los de Valparaíso en su misión por no perder la categoría.

En ese contexto el nombre del artillero ha comenzado a sonar cada vez más fuerte para un eventual llamado a La Roja, e historicos como Elías Figueroa, Jorge Garcés, Emiliano Astorga y Jorge Pellicer respandan dicha posibilidad, algo que el jugador agradeció en diálogo exclusivo con Redgol.

"Feliz, feliz de que gente tan importante para la historia de Santiago Wanderers y del fútbol chileno tengan esas lindas palabras hacia mí. Me emociona mucho, pero también me hace muy responsable", comentó Ronnie.

"Son emblemas. Yo me siento orgulloso. Siempre he dicho que primero intento dejar una buena imagen como persona, y que cuando esté en algún lado se note la presencia en el buen sentido de la palabra. Y en lo deportivo... es parte de un trabajo. El equipo (Wanderers) ha creído en esto, se han atesorado de estas buenas cosas que hemos hecho en este poco tiempo", explicó.

Fernández se sinceró respecto a si existe o no ilusión de representar a Chile. "Es difícil que no. Por ahí cuando uno ve que se busca, que hay opciones que se barajan. Siempre he dicho que soy un jugador que espera cumplir algún día ese sueño, y el día en que me toque cumplirlo deseo ser un aporte; en intensidad y las ganas de luchar cada balón".

De paso, el artillero caturro mostró toda su fe en la selección chilena, destacando el repunte logrando en la úñtima fecha triple de Eliminatorias y comparándolo con lo realizado por Santiago Wanderers.

"Uno ve estos últimos dos partidos -con Paraguay y Venezuela- y guardando las proporciones uno ve lo mismo que Wanderers; un equipo que está afiatado, que por ahí se ve que hay un equipo muy compacto, muy querido, que todos están tirando para el mismo lado", reflexionó.

Fernández agregó que "cuando esas cosas se dan en un equipo, en un grupo de seres humanos, todos se puede cnseguir. Más con la cantidad de jugadores talentosos que tienen, con esa generación maravillosa que nos dio mucho al fútbol chileno".

Por último, la figura del elenco porteño aseguró que no tiene ninguna duda de que Chile logrará su anhelado boleto al Mundial de Qatar 2022.

"Yo creo que sí, soy conciente de que es una taresa ardua, pero ellos nos han enseñado a que en los momentos difíciles es cuando más fe hay que tener", cerró.