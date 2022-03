La selección chilena no pudo con la tarea y ni siquiera fue necesario espera el milagro. La derrota de la Roja contra Uruguay en San Carlos de Apoquindo sentenció la ausencia del representativo nacional de cara al próximo Mundial de Qatar 2022.

Chile se pierde su segunda Copa del Mundo de forma consecutiva en otro duro golpe para lo que queda de la generación dorada. Tras el 0-2 de Uruguay a la Roja, Rodrigo Sepúlveda realizó su tradicional análisis en su canal de YouTube, Sepu TV.

“Es durísimo con Chile eliminado del Mundial. Saben cómo veo el futbol y la vida en general, siento que siempre hay una cuota de optimismo, pero la realidad nos pegó un cachetazo. Colombia hizo la pega, Perú hizo su pega, y nosotros fuimos incapaces”, partió muy triste Sepu.

De ahí en más el periodista apuntó casi todos sus dardos al anterior DT: “es una etapa que comienza con Rueda, un ciclo en el que fui detractor acérrimo de lo que hacía el DT colombiano. Estuvo dos años y medio probando. Y terminó jugando Bravo, Isla, Medel, Pulgar, Aránguiz, Vidal y Alexis. Vargas si estaba bien entraba. Mena no entró por gusto del técnico… ¿Era necesario probar tanto para que después jugaran los mismos? En Chile no te sobran jugadores, no hay jugadores de nivel, chilenos que estén jugando al primer nivel en Europa”, dijo.

El comunicador agrega: “entonces cuando viene Rueda y dice con soltura y convicción que su equipo partía con Junior Fernandes y Ángelo Sagal, entendí que estábamos liquidados… Buenos jugadores para sus equipos en es época, pero para la selección ni por nada. ¿Dónde está Junior o Sagal hoy en la selección? No existen en la selección, no los volvieron a llamar. ¿Y cómo estaba ese plantel en la época de Rueda? Absolutamente quebrado. ¿Se acuerdan a quién no llamaba rueda? A Claudio Bravo, clave en esta selección. Esta eliminación tiene su historia y parte con Rueda. De 12 puntos sacó 4”.

Y si bien Sepúlveda destacó algo del trabajo de Lasarte, también fue crítico con el entrenador uruguayo: “¿qué hace Lasarte que no logró Rueda? Unir al plantel. Lograr que Vidal y Bravo se den un abrazo en pos del objetivo de ir al Mundial, pero ni Rueda ni Lasarte le dieron una identidad a esta selección. ¿Alguien sabía a lo que jugaba Chile con Rueda o Lasarte? Nadie sabe y tuvimos que volver a apelar a la individualidad y que uno nos salvara. Por eso estábamos en eso de Montecinos, Montecinos, Montecinos Montecinos y Montecinos… porque es el único distinto de los nuevos y ayer lo vimos”.

Por último, Rodrigo Sepúlveda sentenció que “lo que más me duele es que dos técnicos con experiencia, que te pueden gustar o no, no fueron capaces de darle identidad a la selección. Lo que más me duele es que, con estos jugadores que hay (de la generación dorada), más allá que su gran rendimiento fue hace años, siguen jugando fuera y tienen un buen rendimiento en sus clubes. La pena que me da es que fracasamos con jugadores de buen nivel, a los que se les podía sacar mejor rendimiento”.