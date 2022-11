El caso Byron Castillo está que arde. Desde todos los rincones del mundo caen críticas al salomónico castigo del TAS y ya sugieren que el futbolista no vuelva a jugar por la selección, menos en el Mundial de Qatar 2022.

Y uno de los más molestos es Rodrigo Herrera, quien aprovechó su tribuna en Redgol en La Clave para reprochar duramente la resolución de los árbitros e incluso hizo un mordaz llamado a saltarse cualquier legalidad en el futuro.

“Para renovar a la selección chilena, vamos a buscar extranjeros y los nacionalizamos con papeles truchos y se acabó el problema. La FIFA y el TAS hoy día lo avalan, lamentablemente. Es triste, pero es verdad”, reclamó el popular comunicador.

Súper castigo: un coscorrón y sin postre por todo el Mundial

El fallo del TAS condenó a Ecuador a la resta de tres puntos en las Eliminatorias del Mundial 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Por ende, Castillo junto a la Tri podrán asistir a Qatar 2022. Además de la sanción deportiva, se multó a Ecuador a pagar 100 mil francos suizos (poco más de 90 millones de pesos chilenos).

Por eso, Herrera optó por una risa irónica al valorar la sentencia: “Un coscorrón y los vamos a dejar sin postre durante todo el Mundial. Tampoco van a poder salir a recorrer la ciudad, así de castigados están”, comentó.

Por su parte, Cristián Basaure no quiso dejar el tema en el aire. “No está bueno hacer trampa, no puede ser que la trampa esté aprobada por todos y que no pase nada, tiene que haber una consecuencia”.

“No puede no pasar nada, es impresentable, es un castigo insólito tres puntos para las próximas clasificatorias. Independiente de que Chile haya llegado tarde, están avalando algo grave”, complementó.