La reaparición de Jorge Sampaoli en la escena nacional, a través de una entrevista a radio ADN, no dejó a nadie indiferente. En especial cuando el entrenador argentino culpa al medio de su polémica salida de la selección chilena en 2016. Pero Rodrigo Herrera pide poner los puntos sobre las íes y criticó al casildense desde su tribuna en Redgol en La Clave.

"Tal vez el error de Sampaoli con la Roja es generalizar, meter a todo un país en el mismo saco, cuando insiste en que se fue por sentirse infravalorado, en un país donde 'a la cultura chilena le cuesta aceptar a los ganadores'. En palabras simples, un país de resentidos, mediocres o perdedores. Y eso es una falta de respeto inaceptable", reflexiona el periodista.

"Chile ha tenido a un número 1 del mundo en tenis, ha sido campeón en hockey y en varias disciplinas deportivas, tiene dos premios Nobel, líderes internacionales, médicos destacados mundialmente, empresarios prósperos... ganadores silenciosos", enumera el comunicador.

Pero la diferencia aparece en el trato. "Si algo define al chileno es su carácter reciliente, solidario y sacrificado. El que se levanta a las 5:00 de la mañana para viajar dos horas en micro, trabajar y llevar sustento a su familia es un tremendo ganador. El estudiante que desde nuestras poblaciones se sacrifica y termina siendo profesional cuando todo estaba en contra vale más como ganador que la medalla de una Copa América", sentencia.

La polémica de Sampaoli, Chile y los ganadores



Jorge Sampaoli no tuvo pelos en la lengua para criticar el trato que recibió en sus últimos meses con la selección chilena. "Entiendo que en la cultura de Chile cuesta un poco la aceptación de los ganadores. Y esta generación dio muchísimas alegrías, entonces me quedé contrariado con eso, de no valorar lo que no se había conseguido nunca", expresó.

Nada más contrario al pensamiento de Rodrigo Herrera. "¡Somos un país de ganadores! Y a Sampaoli transversalmente la gente lo apoyaba, cuando empezó a decir que se sentía rehén con contrato vigente. La prensa estaba alineada con su continuidad, revisen los textos, multitudes fueron a vitorearlo a Juan Pinto Durán para que se quedara: esa es la única realidad", apunta el periodista.

"Si tuvo algún problema, fue con la directiva de Arturo Salah, y no con Chile y su cultura, donde llegó en 2007 siendo nada. Él se hizo exitoso en nuestro país. Quizá se confunda, porque sí hay alg que no les gusta a los chilenos: los ventajistas, los que llevan agua a su molino en todo, los que jugan con cartas marcadas" subrayó el conductor de Redgol en La Clave.

Por eso, Herrera le pide un poco más de análisis a Sampaoli: "Esa es la reflexión que le invitamos a hacer a Jorge Sampaoli antes de analizar de manera muy liviana, nuestra cultura y nuestro país", concluye Herrera.