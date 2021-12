El entrenador chileno más exitoso de la historia, Manuel Pellegrini, renovó su contrato con el Real Betis de España hasta 2025, lo que reafirma su presencia en Europa, con más de veinte años de trayectoria, y ratifica su alejamiento de la selección chilena, por treinta años.

A los 68 años, el destacado técnico ha reconocido su afán de dirigir oficialmente a la selección chilena, de la que fue ayudante y entrenador Sub 20 en el pasado. Pero bajo ciertos parámetros, como dejó bastante claro en entrevista concedida en octubre pasado.

"Si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños. Con Chile es igual. Es mi país, no quiero fracasar, si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen", advirtió.

Y seguramente el panorama que se muestra desde Chile no es el mejor para el ex Real Madrid y Manchester City. Por eso, dedicará sus esfuerzos al trabajo en clubes, sin que la Roja aparezca entre sus ambiciones de corto plazo.

De hecho, si cumple la totalidad de su contrato con el conjunto andaluz, Pellegrini recién estaría libre para asumir otro desafío en el segundo semestre de 2025, es decir, cuando se estén resolviendo las próximas eliminatorias sudamericanas a nivel de selección.

En cualquier caso, el Ingeniero tampoco tenía apetito de selección chilena por estos días. "Me plantearía un proyecto serio (en La Roja), pero ahora mismo (la federación) no realiza los funcionamientos del fútbol como a mí me gustarían que fueran", avisó.

El ex entrenador de River Plate y Villarreal tuvo un breve paso por la selección chilena a partir de 1990, cuando fue entrenador de la Roja Sub 20 en la que jugaba Marcelo Salas y además el ayudante de Arturo Salah en la Adulta en Copa América (1991 y 1993).

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas vía streaming, en vivo y en directo por Redgol. Sólo necesitas una conexión fija o wif de internet en territorio nacional para recorrer el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.