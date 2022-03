En Inglaterra siguen muy de cerca la evolución de Brereton Díaz, resaltando que el goleador de Blackburn Rovers no viajó a Brasil, pero que la selección chilena lo seguirá esperando para el duelo contra Uruguay.

+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

La selección chilena arribó ayer a Río de Janeiro para comenzar la compleja pero aún posible misión de sumar puntos ante Brasil en esta doble jornada de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, instancia en la que Ben Brereton no estará presente.

El goleador de Blackburn Rovers no alcanzó a recuperarse a tiempo y el cuerpo médico de La Roja decidió dejarlo en nuestro país completando su rehabilitación, con la esperanza de tenerlo disponible para el partido contra Uruguay en San Carlos de Apoquindo.

Pero los chilenos no son los únicos que han estado pendientes de la evolución de Big Ben, ya que desde Inglaterra su entrenador, Tony Mowbray, y gran parte de la prensa inglesa han estado atentos a cada detalle.

Este jueves, en la antesala del partido de los de Martín Lasarte ante la verdeamarelha, The Lancashire Telegraph dedicó una nota completa a destacar la "desesperación" de La Roja por contar con el delantero en Eliminatorias.

"Chile ha estado desesperado por que Brereton esté disponible dado su impacto en la escena internacional desde que prometió su lealtad (a la selección) el verano pasado", publicaron, agregando que Ben "se ha convertido en una pieza clave en el equipo de Martín Lasarte".

De paso, el citado medio hizo hincapié en que "los Rovers no pudieron bloquear su convocatoria debido a las leyes de la FIFA que los habrían sancionado, y Brereton no pudo participar en el juego en Coventry City el 2 de abril, si no hubiera sido liberado".

Sin Ben Brereton Díaz, la selección chilena se enfrentará a Brasil este jueves a las 20:30 horas, buscando un milagro y encomendándose a la Generación Dorada para intentar sumar y seguir soñando con la Copa del Mundo.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para recorrer el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.

¿Podrá Chile ir a Qatar 2022, Redgoleros?