¿Por qué no está Charles Aránguiz en La Roja vs Paraguay? La razón de su ausencia

La selección chilena enfrenta a Paraguay en un duelo amistoso en el Estadio Monumental, donde Eduardo Berizzo prueba variantes de cara a lo que será el inicio de las Eliminatorias. Una de las habituales alternativas en La Roja, Charles Aránguiz, no está presente en Pedreros.

El volante del Bayer Leverkusen no pasa por un buen momento futbolístico, debido a problemas físicos en su pantorrilla que no lo han dejado tranquilo en el último tiempo. De hecho, el formado en Cobreloa no disputa un partido desde octubre del 2022. Por esta razón no fue considerado.

Vale recordar que Charles Aránguiz finaliza contrato con el equipo alemán a mitad de año y ya informó el acuerdo que lo unirá a partir del segundo semestre del 2023 con Inter de Porto Alegre de Brasil, club al que ya defendió entre el 2014 y 2015, que además disputa esta temporada la Copa Libertadores.

El fin de la Generación Dorada

Mucho se ha hablado del recambio y la aparición de nuevos jugadores en Chile y lo cierto es que esto poco a poco ha ido sucediendo. Ahora lo que hay que preguntarse, es que si los que vienen están al nivel de los que ya no son considerados. Sin ir más lejos, en la actual nómina solo hay cinco jugadores de los que fueron bicampeones de América: Claudio Bravo, Eugenio Mena, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Jugadores como Gabriel Suazo, Marcelino Núñez y Ben Brereton, son algunos de los llamados a liderar una nueva generación en el camino hacia la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México, en el 2026. Las Eliminatorias comenzarán en el mes de septiembre, con La Roja enfrentando a Uruguay en el Estadio Centenario y unos días después, recibiendo a Colombia en el Estadio Monumental.