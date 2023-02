Todo un revuelo se generó este 14 de febrero cuando Matías Fernández anunció que dejaba el fútbol tras 19 años como profesional. Una noticia que generó una gran tristeza, especialmente en los hinchas colocolinos que todavía recuerdan el tremendo nivel mostrado por el calerano en el año 2006.

Sin embargo, no solo en Colo Colo supo brillar Matigol. También lo hizo en la Selección, especialmente en esas Eliminatorias a Sudáfrica 2010, donde mostró su mejor nivel. Anotó 4 goles y dio 3 asistencias en 15 partidos jugados y fue de los jugadores más destacados del equipo junto a Humberto Suazo, Alexis Sánchez, Gary Medel y Claudio Bravo.

Sin embargo, ese antecedente no basta para Leonardo Pollo Véliz. El otrora jugador de Colo Colo 1973, además de ser parte importante del equipo chileno que compitió en Alemania 1974, descartó a Matías como uno de los mejores 10 de la historia de la Selección.

En conversación con La Tercera, el Pollo manifestó que "de ninguna manera se merece estar entre los mejores volantes creativos de Chile. Le faltó mucho, aunque fue mejor de América una vez, yo creo que no entra".

“Al Mati le faltó personalidad, carácter, liderazgo. Siempre se le vio como un jugador muy débil en ese aspecto, no prevalecía como un líder dentro de la cancha. Sí era talentoso, pero no cuenta con lo que han tenido los otros ‘10′: un liderazgo en la cancha cuando las cosas no salen bien. No se echaba el equipo al hombro", agregó.

En ese aspecto, el Pollo no tiene dudas y eligió a su favorito: Jorge Valdivia. “Entra dentro de los ‘10′ más talentosos del fútbol chileno, concuerdo plenamente. Cuando el equipo se nublaba, él aclaraba el juego, esos son los jugadores valiosos, aunque no concuerdo con muchas cosas de su personalidad”, destacó.

Además, agrega en ese listado a “Carlos Reinoso para mí es excelente, jugué con él y es un talento tremendo. Para qué hablar de Chamaco Valdés, Cuá Cuá (Enrique) Hormazábal, y así hay muchos más que tenían cualidades como las de Matias, pero con gran personalidad, que es lo que le faltó”.