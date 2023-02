Paqui Meneghini analiza al campeón: "Colo Colo no se entretiene demasiado con la pelota"

Everton superó por 2-0 a Coquimbo Unido en la cuarta jornada del Campeonato Nacional 2023. Y bien pudo ser más abultado el marcador, pues aunque los Piratas tuvieron algunas ocasiones de gol en la primera parte, el cuarteto arbitral encabezado por José Cabero decidió invalidar una conquista de Sebastián Sáez por una posición de adelanto.

Pero esa victoria de los Ruleteros ya quedó atrás y deben mirar hacia adelante. El siguiente desafío liguero los hará visitar el estadio Monumental para jugar ante Colo Colo, que venció sobre la hora a Ñublense en el recinto enclavado en Macul. Aquel duelo se disputará el domingo 18 de febrero a las 20:30 horas y tiene a Francisco Meneghini con toda su energía abocada a ese compromiso.

"Hemos trabajado bien, en una semana más larga de lo habitual, con seis sesiones de entrenamiento. Hemos intentado y conseguido encontrar ese balance entre la recuperación de los jugadores y entrenar situaciones de juego importantes", afirmó Paqui en la rueda de prensa habitual que ofrece cada semana.

Pero no se quedó con eso y prosiguió en su análisis del Cacique. "Ellos mantuvieron una base en nombres y funcionamiento, la idea de Gustavo (Quinteros) está clara, un equipo vertical, muy veloz, que no se entretiene demasiado con la pelota, busca duelos y combinaciones rápidas", apuntó el ex DT de Unión La Calera y de Audax Italiano respecto del actual campeón del fútbol chileno.

Meneghini y la visita a Colo Colo: "Los duelos en la mitad de cancha serán muy importantes"

Paqui ya tiene una idea respecto del juego que podría darse en Pedrero ante Colo Colo. "Los dos duelos que tuvimos la temporada pasada tenían una postura bastante agresiva, pero no presionaban el primer pase, esperaban el segundo o el tercero. Los duelos en la mitad de la cancha son muy importantes, hay soluciones colectivas para que el equipo le dé ventaja al jugador y después está lo individual, nosotros tenemos jugadores muy buenos, incluso con marca encima pueden sortear la presión", manifestó en alusión a los centrocampistas, Álvaro Madrid, Benjamín Berríos y el mexicano Luis Montes.

"Los dos equipos mantuvimos miembros de los planteles, los entrenadores somos los mismos. Pasó más de un año de ese partido, recuerdo que estábamos conociéndonos, en formación y saliendo de la pretemporada. Nos exigió al máximo de todo punto de vista y en esos minutos que bajamos la intensidad, Colo Colo hizo la diferencia. Nos gustaría que el partido tuviera más pasajes de circulación de pelota nuestra, más pases en campo contrario para hacer daño y no sólo ir a resistir. Ese no es el plan y ese partido por momentos se tornó así", recordó Meneghini, quien fue colaborador de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli en la selección chilena.