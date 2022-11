El defensor presenta un problema en una rodilla, el mismo que no lo dejó actuar en el amistoso contra Polonia. Por lo mismo, está descartado para enfrentar a Eslovaquia, en el último partido del año de la selección chilena.

Este domingo la selección chilena buscará despedir con un triunfo la temporada, en un amistoso contra la selección de Eslovaquia. Esto, teniendo en cuenta que en los seis partidos que ha dirigido Eduardo Berizzo no han podido salir con un triunfo.

Bajo esa presión, el panorama se comienza a complicar para la Roja, ya que aseguran que Paulo Díaz es baja confirmada para el encuentro ante Eslovaquia.

Así lo manifiesta el periodista Maks Cárdenas, que en su despacho para ESPN Chile, deja al margen al defensor de River Plate, por problemas físicos.

"Paulo Díaz está afuera. Está con un problema en la rodilla. Sintió esa molestia justo en el calentamiento previo al partido (Polonia). Iba a ser titular con Maripán en el partido, por eso entró Sierralta", comentó el periodista.

En ese sentido, asegura que las bajas constantes en el plantel han hecho que Berizzo no pueda entrenar, por ejemplo, en un partido amistoso, porque no cuenta con la cantidad de jugadores necesarios para parar dos formaciones.

"(Díaz) Entrena al margen y por eso le falta un jugador de campo para poder entrenar un once contra once. Tendría que entrar (Cristóbal) Campos en alguna posición en la cancha, pero no ha parado equipo. Por eso es que se piensa que se van a repetir los nombres, sería un cambio el de Valencia", finaliza.