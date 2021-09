El ex delantero de la Roja se resigna a que los astros de Chile ya no brillan con el mismo resplandor y de paso culpa en parte al técnico Martín Lasarte.

La selección chilena cerró la triple fecha de eliminatorias a Qatar 2022 con derrota ante Colombia en Barranquilla. Antes la Roja cayó frente a Brasil en casa y empató en Ecuador. El duelo ante los cafetaleros dejó más dudas y preocupación y ahora el equipo nacional está otro paso más lejos del próximo Mundial.

En Radio Agricultura, Patricio Yáñez dijo lo que muchos piensan, pero nadie quiere decir: la luz de la brillante generación dorada de la Roja se apaga. Además, cree que Martín Lasarte no ha sabido concentrar la energía que queda.

“Comienzan a aparecer las luces del fin de un ciclo de un grupo de jugadores, con la contribución importante de Martín Lasarte que lo plantea mal el primer tiempo. Estos chicos nos tienen acostumbrados a algo muy diferente. Jugar al fútbol sin tener la pelota, jugar a controlar al rival, es algo que no sienten”, dijo Pato Yáñez.

El ex delantero agregó que “si este grupo de jugadores ha marcado la diferencia en la historia del fútbol chileno es por siempre querer ir adelante aunque el resultado no llegue. Pero comienza a cerrarse un ciclo de una generación brillante y notable. No se pudo no más. Cuando se ordenó la casa en el segundo tiempo, alcanzó para el descuento, pero en los últimos 15’ faltó pierna y eso quedó en evidencia”.

“A estas alturas hay que poner más de la capacidad del técnico, no todo corre por parte de los jugadores. Es un gran comentarista Martín Lasarte, pero tiene que buscar soluciones. Cuando llegó me pareció un técnico adecuado, no lo cuestiono. Pero esta bueno de valorarlo, cuáles son las soluciones”, complementó el otrora jugador de la Roja.

Por último, Patricio Yáñez lamentó falta de opciones para modificar el naipe: “miro a la banca y me da pena. Uno piensa: más ofensivo, pero cómo. Pedíamos a (Iván) Morales y (Luis) Jiménez y no tocaron una pelota. Entró Aránguiz y le cambió la cara a Chile, fue como un ‘juguemos a como siempre hemos sabido jugar’”, sentenció.