Pablo Milad, presidente de la ANFP: "El conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal me impactó"

La mala onda entre Claudio Bravo y Arturo Vidal luego de no haber conseguido la clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018, es tema país desde ese momento y uno de los que se refirió sin tapujos al tema fue el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

El hombre que dirige al órgano rector del fútbol chileno confesó en conversación con Círculo Central de La Cuarta que este tema lo impacta, aunque ratifica que ambos jugadores están unidos para conseguir nuevos triunfos para la Roja de todos.

“Lo de Vidal y Bravo es personal. No son grandes amigos como antes, pero son compañeros bajo un mismo objetivo que es sacar adelante las clasificatorias. Se necesita que todos trabajen bajo el mismo alero“, afirmó el dirigente.

El ex presidente de Curicó Unido no esconde sus sentimientos respecto a este conflicto.

“Me impactó porque se llevó a cosas extrafutbolísticas lo que era futbolístico, me llamó la atención. Las cosas en la cancha deben quedar en la cancha, no llevarlo al camarín. El bien común es sacar adelante la Selección, lograr éxitos. Me dolió mucho como hincha de la Roja en ese momento, pero esto se arregla con buena disposición y sentido común“, cerró.

Recordemos que hace muy poco Arturo Vidal reconoció en una entrevista que "jamás volverá a ser amigo de Claudio Bravo.