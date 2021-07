Pablo Aránguiz luego de jugar por la selección chilena en la Copa América: "Cumplí un sueño que tenía desde niño"

Pablo Aránguiz retornó a Universidad de Chile luego de hacer la cuarentena obligatoria para viajeros luego de su experiencia con la selección chilena en la Copa América en Brasil.

El volante atendió a los medios de comunicación este viernes en el Centro Deportivo Azul y no tuvo dudas en asegurar que jugar por la Roja fue cumplir un sueño que tenía desde niño.

"Fue una experiencia bastante bonita, un sueño desde chico, vivirlo en carne propia no tiene precio. Una muy linda copa, una muy linda experiencia. La verdad me lo tomé con bastante orgullo por mí y para mi familia. Representar al país, haber debutado, haber sumado minutos es algo muy importante para mí, de lo más lindo que me ha tocado vivir", explicó.

Pablo Aránguiz se siente feliz con lo hecho por la selección chilena (Agencia Uno)

Aránguiz cree que lo vivido en la selección chilena le ayudará mucho a futuro en los desafíos que tiene con la camiseta de la U.

"Me sirvió mucho, me tocó participar un par de minutos y contento por haberlo hecho. Creo en lo personal que me entrené bien, quizá teniendo pocos días de entrenamientos post partidos. Creo que lo hice de buena manera, más allá de que no fui convocado dentro de los 23, pero eso es decisión técnica", afirmó.

Por último dio detalles de cómo fue su reinserción al plantel de Universidad de Chile. "Me acabo de presentar ayer (jueves), por tema de haber vuelto de la Selección, tener que hacer cuarentena obligatoria. Lo que me tocó ver del grupo, los vi súper bien, súper motivados para afrontar lo que viene, no me tocó vivirlo pero debió ser duro quedar eliminados de Copa Chile. Pero están muy unidos, muy fuertes y se le ve bastante motivados", cerró.