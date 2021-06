Mauricio Isla y Claudio Bravo revelan que a Chile le falta Alexis para pelear el título de Copa América: "Estamos esperando a nuestro niño Goku"

La selección chilena regresó al país a espera de los cuartos de final de la Copa América. La Roja tiene libre en la quinta fecha del Grupo A y espera por los resultados de la jornada para conocer rival en la ronda de los ocho mejores, con el anfitrión Brasil como posible contendor.

Ya en suelo nacional, Mauricio Isla mantiene la costumbre de compartir en extenso la intimidad de la concentración y la volvió romper con un Live en Instagram junto a Claudio Bravo y Gabriel Castellón. Uno de los ejes fue la espera por Alexis Sánchez. ¿Alcanza a llegar?

“En una Copa América tienes que estar preparado para enfrentar a cualquier equipo. Sabemos lo que es Brasil, pero vamos a esperar resultado el lunes y afrontar de la mejor forma al que sea”, dijo Mauricio Isla.

“Si quieres ser campeón le tiene que ganar a todos”, expuso Claudio Bravo volviendo Isla a tomar la palabra: “¿estamos esperando a Goku, o no?”.

“Nos falta el Maravilla, a ver si se recupera. Lo estamos esperando acá”, confirmó el arquero de la selección para recibir el apoyo del Huaso: “ya no es Rocky Balboa. ¿Lo llamamos? No responde nuestro Goku, la gente está ansiosa, pero no sabemos qué está haciendo nuestro niño Goku, que está mentalizado total recuperándose al 100%. Lo llamamos el otro día y está full”.

Por último Isla sostuvo que “no responde Alexis Sánchez, debe estar en la cámara esa en la que se metió, o está haciendo abdominales” y Bravo sentencia: “¿llegará a la Copa América? No lo hemos visto al niño cómo está, tiene que venir para acá. Conociéndolo va a estar. Le está poniendo ganas”.