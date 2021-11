El ex delantero se refirió a lo ocurrido con el Huaso, quien no podrá viajar a Paraguay y es duda ante Ecuador. Criticó que no se resguardara a los jugadores que viajaron desde el extranjero.

La selección chilena está lista para enfrentar el primer partido de la doble fecha en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja visita a Paraguay en un duelo clave para seguir con vida en la clasificación, pero antes de viajar sumó una baja más que sensible: Mauricio Isla.

El Huaso fue notificado como contacto estrecho y quedó descartado para el compromiso con los Guaraníes, lo que deja al equipo sin una de sus principales figuras. El lamento es total no solo dentro del plantel, sino también fuera, donde criticaron que no hubiese resguardos para los jugadores que viajaban del extranjero.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez abordó lo ocurrido con Isla y le tiró la oreja a la selección chilena por no planificar una burbuja sanitaria para evitar cualquier tipo de problema. "Menos mal que es él y no hay más jugadores comprometidos. Lo único que me queda es cuándo supieron de esto, porque perfectamente pudieron llamar un reemplazante que conociera el puesto. Lo único. El resto es lamentable, Isla es una baja muy muy importante".

Tras sus declaraciones, aclararon que la persona con la que tuvo contacto fue vista el viernes y no en nuestro país. "Ellos tampoco llegaron a una burbuja (...) Pero estuvo en una burbuja el sábado o domingo. Ah, estuvo libre", lanzó.

Eso sí, Yáñez no cuestiono que los jugadores visitaran a sus cercanos sino que no se tomaran los resguardos en caso de un problema mayor. "Es por saber, tienen derecho a ver a la familia y lo que quieran, pero pensé que llegaban a una burbuja, por como está la situación en el país y para evitar".

Confianza en ganar en Paraguay

Para Patricio Yáñez, la selección chilena no tiene otra tarea más que salir a ganar ante Paraguay en Asunción. La Roja está a tres puntos de la zona de clasificación y enfrentará a un rival al que ya superó en la triple fecha pasada, aunque con nuevo técnico tras la llegada de Guillermo Barros Schelotto.

"Hay que ir a ganar, podemos pensar distinto, pero Paraguay lo único que puede modificar es lo anímico, acá mostró que es un equipo discreto, no malo, pero a como lo enfrentó a Chile hay que ir a ganar el partido", señaló.

En esa misma línea, recalcó que Martín Lasarte no podrá sacar el potencial del tridente entre Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Ben Brereton Díaz en Asunción. "No es que no se atreva, creo que ve lo que puede evolucionar Paraguay. Quiere tener el balón, no quiere entrar en la dinámica de presión y lo anímico que los mellizos te puedan ofrecer. En Santiago sí vamos a ver esa disposición de tres en punta, pero allá se va a querer defender con la pelota".

Finalmente aseguró que el técnico de la Roja está jugando también con la calculadora en la mano en esta doble jornada. "Los rivales tampoco sumaron en la última fecha, eso nos benefició demasiado. Por eso entras en esta etapa, porque si eran otros resultados que nos dejaban en el camino, el discurso sería los tres puntos sí o sí. Lasarte juega con ese colchón, ir a buscar el punto y ganar aquí ante Ecuador es lo ideal para él".

Chile tendrá una dura tarea por sacar adelante ante Paraguay en Asunción, pero no es imposible. Volver con el triunfo bajo el brazo es vital para seguir peleando un cupo y cumplir así el sueño de todo un país de disputar otra vez un Mundial en Qatar 2022.