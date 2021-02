Martín Lasarte raya la cancha: "La Generación Dorada tienen todavía mucho para dar

Martín Lasarte vive sus primeros días como seleccionador nacional en reemplazo de Reinaldo Rueda, que como es de público conocimiento, dejó la Roja para asumir el mismo puesto en Colombia.

Las eliminatorias sudamericanas están a la vuelta de la esquina y a poco más de su debut ante Paraguay en el Estadio Nacional, el adiestrador deja en claro que su base será la Generación Dorada.

"Me nombras a Bravo, Isla, Medel, Aránguiz, Vidal, Sánchez, Vargas y creo que ellos y muchos jugadores de la generación dorada tienen todavía mucho para dar. No me parece que sea el momento para no contar con ellos", afirmó en conversación con El Mercurio.

Según Machete "este grupo, los jugadores que llevan más tiempo y que han conseguido cosas muy importantes para Chile, más una cantidad de jugadores jóvenes, están en condiciones de pelear la clasificación".

Igualmente Lasarte reconoce que hay varios futbolistas de proyección que pueden ser un muy buen complemento para los consagrados.

"Hay jugadores jóvenes en distintos puestos que nos pueden ayudar a esa regeneración", cerró.