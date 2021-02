Martín Lasarte confía en el trabajo que deja Reinaldo Rueda: "Lo más inteligente es utilizar lo ya hecho"

Martín Lasarte vive unos intensos primeros días al frente de la Selección Chilena como su nuevo entrenador y ya piensa de lleno en su estreno en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 en la doble jornada de este mes de marzo, cuando se mida el jueves 25 a Paraguay en el Estadio Nacional y cinco días más tarde visitará a Ecuador en Quito.

El tiempo apremia al técnico y es por eso que tiene un plan claro para lo que se le avecina que es basarse en lo dejó su antecesor, Reinaldo Rueda. "Me parece que lo más inteligente es utilizar lo ya hecho, no empezar de cero. No hay mucho tiempo. Hace un tiempo atrás podías tener los jugadores una semana antes y ahora se pueden dos días antes o tres, eso complica las cosas. Hay que utilizar las pautas del profe Rueda como base, lógicamente dándole la impronta de uno", afirmó en mano a mano con TNT Sports.

El uruguayo espera poder adelantar trabajo con los jugadores del medio local y espera hacer un microciclo antes de los compromisos. "Vamos a establecerlo antes de la fecha eliminatoria. En algunos casos con los que más conoce y en otros con lo que menos. Los iremos repitiendo a lo largo de la eliminatoria", indicó.

"Nos permitirá establecer con mayor seguridad, con mayor acierto, aquellos jugadores que están en condiciones de poder aportarle a la Selección. Algunos serán de forma puntual para algunas fechas, algunos otros de manera más amplia que nos van a acompañar por todo el periplo", añadió.

Lasarte adelantó que aproximadamente el 10 de marzo dará a conocer la nómina de reservados y unos días antes los llamados al microciclo. "Tenemos que ser muy sensatos a la hora de elegir hombres y nombres para competir", apuntó.