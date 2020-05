Martín Lasarte lo cuenta todo: "Estuve cerca de llegar a la Roja, recorrí la vida de todos los jugadores chilenos que habían por el mundo"

La historia dice que tras Jorge Sampaoli asumió en la selección chilena Juan Antonio Pizzi, quien guió a la Roja al título de la Copa América Centenario, a la final de la Copa Confederaciones y a la eliminación del Mundial de Rusia 2018.

Pero todo pudo haber sido distinto, porque Macanudo no era el único en la lista de Arturo Salah, porque también estuvo cerca de llegar el uruguayo Martín Lasarte.

El ex DT de Universidad Católica y Universidad de Chile conversó con Alberto Jesús López y Andrés Vargas en el programa Grítalo América, y le contó que las negociaciones estuvieron muy cerca de concretarse.

"Estuve más cerca cuando se fue Sampaoli y cuando nombraron a Pizzi. Por lo que yo tengo entendido y por lo que a mi me dijeron (alguien de importancia) quedaron tres. Uno fue Pizzi, otro fuiste tú y el otro no me acuerdo, así quedó la historia", partió diciendo Machete.

"Te voy a contar algo, esto no lo conté nunca, fue en el verano post U, es decir yo en la U terminé en diciembre de 2015 y esta situación se dio como en enero o febrero, yo estaba de vacaciones totalmente desenchufado y no te voy a decir que me ilusioné, pero tomé un block de notas cuando yo estaba en Punta del Este y me puse a escribir y anotar fechas, me empecé a ilusionar, porque realmente esto me pareció que podía ser y me hubiera gustado, después los papeles quedaron por ahí y nunca mas lo hice", agregó el ex Real Sociedad.

Pero Lasarte no se quedó ahí, porque aseguró que hizo un amplio estudio de todos los jugadores chilenos que se encontraban en las distintas ligas del mundo.

"Recorrí la vida de todos los jugadores chilenos que habían por el mundo, las fechas, todo, porque quería estar con todos los datos afiatados por las dudas", reveló.

Sobre el mismo tema, el estratega añadió que "lo hice queriendo, con responsabilidad y con una ilusión realista, porque sabía que habían colegas más prestigiosos que yo y con mayor recorrido, y Chile es una selección apetecible. Yo podía encajar, pero es una especulación mía".