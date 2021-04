Martín Lasarte explica la última convocatoria de Jean Beausejour y le pone tarea al próximo 9 de la selección chilena

La selección chilena tuvo su debut de la mano de Martín Lasarte derrotando por 2-1 a Bolivia en el primer amistoso del año. La Roja se impuso ante el cuadro altiplánico en un partido difícil y donde se vieron varios nombres interesantes, además de viejos conocidos.

Uno de ellos fue Jean Beausejour, quien después de dejar Universidad de Chile y firmar con Coquimbo Unido, está en la Primera B. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Machete considerara al lateral izquierdo, dejando en evidencia lo difícil de encontrar jugadores en ese puesto.

Y si bien el histórico no sumó minutos en el partido, sí estuvo presente para un rol que es más que importante para Lasarte. En conversación con Radio La Clave, el estratega de la Roja explicó por qué decidió llamar al jugador pirata y cómo es que aportará de aquí en adelante.

Lasarte explicó por qué llamó a Jean Beausejour en la última convocatoria. Foto: ANFP

"Beausejour creo todavía está en condiciones de jugar o acompañar el proceso de renovación. No me gusta recambio, porque sale uno y entra otro", señaló machete.

Pero eso no fue lo único, ya que Lasarte destacó que esto permitirá que los más jóvenes tomen la posta de la Generación Dorada. "En renovación compartirán tiempo con jugadores importantes para la selección y que pueden compartir sus experiencias. Chile tiene esa posibilidad".

Por otro lado, el técnico también dejó claro que sigue mirando al próximo 9 de la Roja. "El centrodelantero tiene un rol diferente, nos guste o no. Es el que tiene la obligación de marcar la diferencia en el área rival. Quizás el centrodelantero es donde está la búsqueda".

El DT también enfatizó que en las próximas nóminas estarán los de mejor presente y no solo los nombres importantes. "Priorizo al que esté mejor. Hay ligas, nos gusten o no, que tiene un ritmo más intenso que la liga chilena, pero no sé si es la mexicana. Hablo más de Europa".

"Si hay uno mejor lo voy a poner, juegue donde juegue. No me siento atado a México, Brasil o Argentina. No es en desmedro de nadie, en la selección están los mejores para cada momento", sentenció.