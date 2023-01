Mario Lepe y Hugo González conversaron con RedGol en la previa del debut de la selección chilena sub 20 en el Sudamericano. El ex jugador de la Católica adelantó que Diego Ossa tiene cositas parecidas a Julián Álvarez.

El Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023 comienza este jueves 19 de enero y la selección chilena salta a la cancha el viernes por el debut en el Grupo B frente a Ecuador. La Roja tiene delineada su formación para el debut con dorsales ya confirmados.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, dos conocedores del fútbol juvenil chileno opinan de lo que será la participación de la Roja sub 20 en busca de pasajes al Mundial de Indonesia 2023.

Mario Lepe manifestó que “uno siempre trata de ver con buenos ojos y ser positivo por el bien de los jugadores y el fútbol chileno, ojalá consigan los objetivos y suban sus niveles. No tengo mucha expectativa con esta selección, pero en el fútbol no hay que escupir al cielo y ser mesurados, siempre tratar de pensar positivo y pensar en que las cosas saldrán bien”.

El ídolo de la Católica agrega que “por los años de trabajo deberíamos ver algo distinto en esta selección, con el entrenador y por los partidos que han jugado. Deberíamos clasificar al Mundial. Uno conoce como persona al Pato (Órmazabal), pero lleva tres o cuatro años fuera de la UC, no sé cómo ha evolucionado. Los partidos de la Sub 20 que hemos visto, no me gusta. Veo más de lo mismo, no veo algo distinto o diferente, pero en estos sudamericanos las cosas cambian, el equipo se vuelve más colectivo, los chicos reaccionan y quizá lo hacen extraordinario”.

Por último se refirió a Diego Ossa, delantero de la Católica presente en la nómina: “tiene una actitud increíble. ¿Se parece a Luka Tudor? Luka era un poquito más técnico, este es más fuerte, impetuoso y de una actitud de estar siempre a disposición del equipo. Lo entrega todo y hace goles. Es más como de la actitud de Julián Álvarez; va para allá, para acá, no deja salir a los defensas rivales. Tiene una dinámica distinta al resto de los jóvenes”.

Por su parte el colocolino Hugo González sostuvo que “lamentablemente se lesionó Eduardo Villanueva, de todas formas es extraño porque Colo Colo tiene varios jugadores que podrían haber aportado fácilmente como Jordy Thompson o Lucas Soto y otros que han venido participando en selecciones. Colo Colo tiene para haber tenido más jugadores en la nómina, pero vamos a ver los gustos futbolísticos de Ormazábal. En esa categoría Colo Colo siempre está peleando los primeros lugares”.

El ex DT del Cacique sentencia que “es importante que participen y ojalá puedan clasificar al Mundial, y ahí tendrán otra exigencia. Pero hay que ir paso a paso, esperemos que hagan un buen papel en la primera fase, no es un grupo tan fuerte como el otro y esperemos que les vaya bien por el bien del fútbol chileno, para que haya recambio pronto, para que puedan reemplazar a la generación dorada”.