La familia del fútbol elige los 15 jugadores emergentes que debe observar el nuevo entrenador de la selección chilena

El próximo entrenador de la selección chilena arribará, aparentemente, en la primera quincena de febrero. Es decir, tendrá poquito más de un mes para preparar los choques de las Eliminatorias Sudamericanas contra Paraguay y Ecuador en marzo.

Con esa urgencia, el recién llegado apenas tendrá tiempo para hacer una revisión de lo que hay en el medio local o las figuras que van surgiendo en el horizonte de La Roja. Por eso, la familia del fútbol hace su aporte y diez protagonistas de nuestra actividad dan su veredicto.

El periodista Felipe Bianchi asegura que "hay que elegir como elegía Marcelo Bielsa, incluso sorprendiendo al medio: para mí el mediocampista de contención de la selección va a ser Carmona, que era un jugador más de Coquimbo".

"Esas cosas son las que uno espera de un técnico. Que te diga 'he hecho un seguimiento concienzudo, tiene las características que me gustan y voy a transformarlo en buen jugador'. Rueda no lo hizo nunca", reflexiona el comunicador.

Bianchi cree que no pueden faltar Ignacio Saavedra (U. Católica), Válber Huerta (U. Católica) ni Pablo Galdames (Vélez Sarsfield), y se agrega su colega Rodrigo Herrera, con Carlos Palacios (U. Española), Benjamín Kuscevic (Palmeiras) y Juan Leiva (U. La Calera).

"Y Marcelo Allende (Torque), está jugando muy bien en Uruguay, hay que darle una oportunidad", agrega el conductor de Redgol en La Clave, quien además pide que el recién llegado se reúna con Rueda "para que le traspase todas las experiencias negativas".

El preparador físico Manuel Astorga postula a un veterano. "Luis Jiménez (Palestino) debe estar en una nómina. Por experiencia, por disciplina, por calidad futbolística va a aportar. Es un puesto donde no hay mucho donde elegir", advierte.

El mundialista Luis Marín tiene varios bajo el brazo. Tomás Alarcón, Brayan Cortés, Carlos Palacios y Pablo Aránguiz son sus elegidos. El campeón de América Daniel Morón suma a Matías Cavalieri (Curicó) y a Eric Wiemberg (La Calera), "el lateral que está jugando de stopper por la izquierda", subraya.

Ignacio Saavedra es uno de los candidatos más fuertes a la selección chilena. Foto: Agencia Uno

El Peineta Jorge Garcés apunta a Ignacio Saavedra y Carlos Palacios, pero con una salvedad. "Darles la posibilidad primero de estar en una nónima, con la opción de convivir con los más grande, y luego que ingresen algún minuto en los partidos", subrayó.

La Primera B también se hace presente con candidatos. El entrenador de Cobreloa, Nelson Soto, agrega a Andrés Vilches, Yonathan Andía y Eric Wiemberg de Unión La Calera: "Y también se merece una oportunidad Guillermo Soto, de Palestino. No sé por qué salió".

Carlos Palacios ha sido la gran revelación de la presente temporada del fútbol chileno. Foto: Agencia Uno

Por su parte, Jorge Aravena promueve a tres de Primera. "Me gustan mucho Edson Puch (U. Católica), Carlos Palacios y Pablo Aránguiz (U. de Chile). Osvaldo Hurtado, DT de Santa Cruz, se inspira con Juan Leiva (U. La Calera) y el mencionado Saavedra.

Pero también tiene un candidato novedoso: Gonzalo Álvarez, que saltó de San Felipe a Audax Italiano. "Me estaba tratando de conseguir una entrevista con Rueda. Debería haber una selección con jugadores que estén participando en la B", completa el popular Arica.

