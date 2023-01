El debut de la Selección Chilena Sub20 en el Sudamericano dejó buenas sensaciones. El empate 1-1 ante Ecuador puede hasta resultar algo engañador, ya que la Roja tuvo las mejores chances de gol y hasta no le dieron un tanto 100% válido en la primera parte.

La familia del fútbol chileno aprobó en líneas generales lo que fue el equipo de Patricio Ormazábal, sobre pensando en la lucha por un lugar en el hexagonal final que da pasajes al Mundial de la India de unos meses más.

César Vaccia afirmó en charla con RedGol que “se vio un equipo con personalidad, en los primeros minutos pudo haber anotado un par de goles más. Fue un buen debut de Chile. Desconozco si porque Assadi no fue desde el arranque, pero Pato Ormazabal debe tener sus razones bien fundadas, ya sea físico o futbolístico”.

“Me gustó ese chico Paolo Guajardo que entró, se vio rapidísimo y potente. Además fue bueno lo que hizo Vicente Conelli, que a pesar de que se perdió un par de goles, hizo uno y fue muy peligroso. Hay esperanzas en que se pueda clasificar, ya que van tres de cinco al hexagonal final”, agregó.

Los goles del 1-1 de Chile vs Ecuador:

Por su parte Patricio Mardones sostuvo que “me gustó Chile. Se hizo un buen partido y hay buenos jugadores. Por ahí el equipo ecuatoriano se vio un poquito más maduro, porque tiene jugadores con más partidos en Primera División, pero creo que Chile tiene un potencial de jugadores muy técnicos, que hace que siempre se le tenga un respeto”.

“Con la seguidilla de partidos que hay yo creo que Ormazábal está tratando de tener siempre variantes en el equipo. Chile juega el domingo con Uruguay, un partido complicado, y lo bueno es que tiene varios jugadores de mitad de cancha hacia arriba”, agregó.

A la hora de elegir a la figura del equipo, el ex azul declaró que “creo que hizo un buen partido Osorio. Todavía puede hacer más, pero hizo un buen partido. Si bien es cierto no se nota mucho lo que hizo Cordero, Fuentealba y Conelli, hicieron un buen partido. Se hizo un gran partido en líneas generales”.

Jorge Aravena por su lado afirmó que “el equipo anduvo bien. Hicieron un gran juego y no nos validaron un gol absolutamente legítimo. Evidentemente que el cansancio afectó ambos equipo. Cali es una ciudad extremadamente cálida y muy húmeda. La deshidratación que se produce es importante”.

“Me gustó la personalidad del equipo, porque siempre intentaron y buscaron jugar un buen fútbol. Me hubiese gustado sí que Joan Cruz fuese de inicio, porque cuando entró marcó algunas diferencias”, señaló.

Sin embargo, no todo fueron halagos. Yeyo Inostroza, ex ayudante de Mirko Jozić, se mostró algo más crítico al señalar que “colectivamente el equipo anduvo bien, pero no hubo jugadores de gran nivel, hay nombres puntuales como el de Osorio o Cruz, pero el equipo tiene que seguir trabajando, porque no están a un nivel óptimo. Para mí no fue un gran partido”.

“Creo que los chicos podrían dar mucho más, porque tienen actitud y muchas ganas. Hay que esperar como se ve nen los próximos partidos”, concluyó.

La Roja Sub20 volverá a ver acción mañana domingo ante Uruguay desde las 20:30 horas en el Estadio Deportivo Cali. Este será el debut de los charrúas, ya que tuvieron jornada libre en la primera fecha.