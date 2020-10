Andrés Vilches lamenta su liberación de la Roja para las eliminatorias: "Me tenía confianza"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, dio a conocer este jueves la nómina para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, y de inmediato tuvo una baja en el listado para los duelos ante Uruguay y Colombia.

Se trata del delantero de Unión La Calera Andrés Vilches, quien está en etapa de cuarentena, debido a que un miembro del club de la Quinta Región dio positivo por coronavirus, es por ello que el goleador debe realizar el aislamiento preventivo y no alcanzará a estar bajo las órdenes del DT colombiano.

El ex Universidad Católica y Colo Colo lamentó su salida del equipo nacional, porque aseguró que está con confianza por el buen momento que atraviesa en el Campeonato Nacional y cree que podía ser una buena variante para el ataque del conjunto rojo.

"Me tenía confianza. Estos últimos partidos he marcado goles (hizo tres tantos en septiembre), y no hay centrodelanteros que estén pasando por un buen momento. La idea es tener variantes en ataque, y creo que por eso me tenía confianza (Reinaldo Rueda)", señaló Andrés Vilches a ESPN Radio.

Andrés Vilches no estará en la Roja - AgenciaUno

Luego, el atacante aclaró que tuvo un buen rendimiento en el último microciclo de la Roja, por ello cree que Rueda confió en sus capacidad y lo citó para los importantes partidos.

"Dentro del microciclo anduve bien. Le mostré al entrenador cosas que le llamaron la atención, y estaba muy contento. Esperaba estar, pero no queda nada que hacer, y ya está. Sólo esperar que pasen los días y volver con más ganas que antes", remató.