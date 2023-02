La selección chilena femenina perdió 2-1 contra Haití por el repechaje y queda fuera de la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023. La decadencia de la generación dorada de la Roja FEM marca un nuevo y rotundo fracaso de la gestión de Pablo Milad a la cabeza de la ANFP y, por consiguiente, de la Federación de Fútbol de Chile.

Keno Salinas, Kenotrotamundos en RedGol, estuvo en Auckland para el duelo de la Roja contra Haití y fue tajante: Milad debe salir que la presidencia en Quilín.

“Las palabras de Christiane Endler no hacen más que graficar lo que está pasando con el fútbol chileno en todas las áreas, no sólo el femenino. Varones también quedaron fuera de un Mundial y la sub 20 para qué decir. Lo que ha pasado con el Campeonato Nacional que se deprecia cada día más, mediocre. Las finanzas las ha revelado el propio Pablo Milad. 2.500 a 3.000 millones de déficit. Vale decir, un fracaso detrás de otro y lo reeligen. No conozco ningún organismo público o privado, que mantenga a alguien así con una nefasta gestión al mando”, dijo Kenotrotamundos vía RedGol.

Agrega tajante que “es necesario replantear nuestro fútbol y sacar de la cabeza a quien no ha tenido dedos para el piano en la gestión. Su nombre es Pablo Milad y yo no tengo nada personal contra él, sus amigos me dicen que es una buena persona y no lo pongo en duda, pero su gestión al mando del fútbol es nefasta. Se debe ir Pablo Milad de la ANFP, le haría un bien al fútbol chileno”.

A través de Twitter, Keno Salinas entregó más impresiones: “a lo mejor Milad estaba esperando a tener un cúmulo de fracasos importantes bajo su mandato para salir a responder las preguntas que todos nos hacemos y no sólo ventilar el smoke (humo) del Mundial. Adultas damas, varones y sub 20 fuera de Mundial, campeonato mediocre, déficit financiero”, manifestó.

“¿Qué más espera el fútbol chileno para corregir a tiempo? Qué otro desastre y perdida de valor por no devenir depreciación de producto aguardan aquellos que reeligieron a un pésimo gestor. ¿Hay conferencia mañana en Chile para responder a los temas reales que importan?”, complementó.

Keno Salinas sentencia: “no se pierdan la entrevista a Tiane. Su sinceridad y sus palabras revelan que hubo oídos necios y que en las mismas manos el fútbol chileno seguirá atrasándose más y más. Ya basta de tanta incompetencia y seguir retrocediendo. Llamo a los presidentes de clubes a intervenir”.