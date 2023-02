La Selección Chilena Femenina cayó por dos a uno a manos de Haití en el repechaje mundialista y selló su eliminación del Mundial Femenino Australia y Nueva Zelanda 2023. En la búsqueda de los últimos tres cupos, las haitianas tomaron el primero y dejaron fuera a La Roja.

Christiane Endler tuvo una altísima participación en el partido, luego de atajarle un penal a Nerilia Mondesir a los 88'. Sin embargo, la capitana de la selección dejó entrever que no continuará jugando en ella si se mantienen las mismas condiciones. Es decir, pide la salida de José Letelier.

"Hicimos lo que pudimos, todo lo que se nos pidió con los recursos que tuvimos. Preparamos este partido y queda un gusto amargo porque queríamos ganar y clasificar, para muchas era la ultima oportunidad de jugar un Mundial", afirmó Tiane una vez terminado el encuentro.

Según la portera, "lamentablemente no lo logramos. Dejamos todo en la cancha pero no teníamos mas recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó. Es un justo vencedor Haití, tuvo la oportunidad y la hizo".

Al ser preguntada por su continuidad en la Selección Chilena, Tiane no confirmó ni descartó que siga, ya que depende de otras situaciones. "Puede ser, uno nunca sabe, hay que esperar a ver qué pasa. Cuales son las condiciones con las que seguirá la selección y tomaré la decisión si sigo o no. Hoy se pone fin a un proceso largo, duro y difícil", cerró.

José Letelier asumió el cargo de entrenador de la Roja Femenina en 2016, cuando el equipo estaba fuera del ranking FIFA, y logró clasificar al primer Mundial en 2019 y a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. No obstante, la eliminación de la cita planetaria en 2023 podría costarle la cabeza.