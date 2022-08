Keno Salinas indignado con reunión de Mauricio Etcheverry en la ANFP en representación de Azul Azul: "Me estás hue... Esto demuestra que nunca se han ido, siguen moviendo tentáculos"

Todo tranquilo en Universidad de Chile, como de costumbre desde hace unos años a esta parte… Hoy los azules vuelven a ser noticia en la previa del partido de ida como visita frente a Cobresal, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, por el inicio de las actividades de Mauricio Etcheverry como asesor de Azul Azul versión Sartor.

Tal como informó RedGol, el amigo y ex mano derecha de Sergio Jadue durante el oscuro mandato del calerano en la ANFP, se ha visto seguido en la sede de Quilín nuevamente y esta mañana se reunió con la Comisión de Árbitros del fútbol chileno.

No es un misterio que Universidad de Chile atraviesa una crisis institucional profunda y a nivel deportivo las cosas no están mejores: el Chuncho está a un paso de caer nuevamente a la zona de descenso tras varias temporadas consecutivas luchando por la permanencia en Primera División.

Y no es sólo la reunión del asesor de la concesionaria de la U con la Comisión de Árbitro en un momento peliagudo en la tabla para los azules, sino la persona encargada de representar al Chuncho ante los réferis.

Uno de los que reaccionó indignado fue el periodista Eugenio Salinas, Keno Trotamundos: “me estás hueviando. Esto demuestra que nunca se han ido, pese a todo. Y siguen moviendo tentáculos. El periodismo es fundamental para salvar al fútbol en este minuto. Etcheverry vuelve a la ANFP y se reúne con los árbitros en nombre de la U”, sostuvo.

Poco después Keno Salinas meditó que “la única vía seria para limpiar y hacer que el fútbol se engrandezca es quitarle la personalidad jurídica. Las oportunidades han sido innumerables y algunos dirigentes se encargan de reír mal. Son los mismos y no se pueden alejar. Que tierno. Ministerio de Justicia actúen ya. No + sinvergüenzura”.

Cabe recordar que Mauricio Etcheverry fue el asesor y mano derecha de Sergio Jadue en la presidencia de la ANFP. Hoy el ex timonel de Quilín está en calidad de testigo protegido de la justicia estadounidense como soplón al estallar el FIFAGate, con el calerano culpable de fraude y crimen organizado por actos de corrupción y sobornos.

En su momento Etcheverry aseguró no tener conocimiento de los malos pasos de Jadue, pero la auditoría realizada por la ANFP tras la llegada de Arturo Salah arrojaron cerca de 120 millones de pesos sin rendir por el hoy asesor de Azul Azul. El hombre que reaparece en el fútbol se ha defendido manifestando que había respaldo para esos dineros. Además sostuvo que no hay ninguna querella en su contra, lo que es cierto considerando que, finalmente, la ANFP determinó no seguir con cualquier proceso legal e investigativo.