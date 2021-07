Karen Araya solo piensa en el debut de la Roja: "Hay un poco de nerviosismo y ansiedad"

La espera se termina para la selección femenina de Chile y el debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante Gran Bretaña es cuestión de horas. Es un nuevo hito para el deporte nacional y para una generación dorada de futbolistas que se ha impuesto como uno de los mejores equipos del continente.

Una de las de mayor experiencia en la Roja Femenina es Karen Araya, quien vive al máximo la experiencia y dio sus impresiones luego de reconocer la cancha del domo de Sapporo, donde se desarrollará este encuentro. "La verdad es que estoy muy emocionada, porque ya vamos a dar inicio a todo lo que viene de este torneo. Hay un poco de nerviosismo y ansiedad quizá de lo que se viene de cara a mañana", afirmó.

La mediocampista quedó impactada del primer nivel del recinto en el que disputarán este partido. "Es un estadio increíble, no me imaginaba que podía ser así, hace mucho calor acá en Japón y al entrar me dio hasta frío, saber que va a ser temperado a una temperatura que nosotros queremos es increíble. Jugar en este tipo de estadios, estar en este tipo de canchas, es súper importante para nosotras, para el fútbol femenino, y qué mejor que hacerlo en un estadio tan lindo como ese".

Araya sabe lo complicado que será este primer desafío en la cita olímpica ante un rival de mucha jerarquía. "Sabemos que va a ser un partido duro, un partido súper difícil, todos los equipos que son a nivel europeo son súper fuertes en lo físico, creo que ahí es donde tenemos que tratar de contrarrestar, tener un equipo más corto, contrarrestar la velocidad que ellas tienen y aprovechar los momentos de nosotras", puntualizó.

Cabe destacar que la selección femenina de Chile se enfrentará a Gran Bretaña este miércoles desde las 3:30 AM y es correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del fútbol en Tokio 2020.