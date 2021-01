Guarello y el DT de la Roja: "El Coto Sierra le gana a Beñat San José, pero le tienen mucho miedo a las redes sociales"

La selección chilena sigue en búsqueda y sin director técnico a nada de las próximas fechas por eliminatorias a Qatar 2022 de marzo. Mientras, Reinaldo Rueda ya fue oficializado como nuevo entrenador de Colombia. El ex DT de Universidad Católica y Antofagasta, Beñat San José, es el último en sumarse a la larga lista de candidatos para la Roja.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello lanzó dardos al presidente de la ANFP, Pablo Milad, y analizó el paradigma que a estas alturas reza implacable que el entrenador de la selección chilena debe ser extranjero.

“Lo terrible es que Pablo Milad es el Tarzán torpe: suelta una liana y no tiene otra, se va de hoci al suelo. ¿Ivo Basay? La última parte de Basay lo complica, algo raro pasó ahí en Palestino. Algún día lo vamos a saber…”, dijo el reconocido rostro del periodismo deportivo criollo.

Agregó que “entre traer a Beñat San José y poner a José Luis Sierra, yo creo que gana el Coto Sierra. No hay por dónde perderse. Lo que pasa es que le tienen mucho miedo a las redes sociales y a ciertos líderes de opinión que tienen sólo un molde: Marcelo Bielsa”.

“No salen de ahí porque no van al estadio, no ven fútbol, no saben nada; les pides que te nombren a seis jugadores de Huachipato y te nombran con raja a uno que ya se retiró. Le tienen medio al ruido y al tribuneo. El miedo es más, no pasa esto por un análisis técnico”, complementó.

Sentencia: “entre Basay y Guede, prefiero a Basay. Basay comete errores graves como putear a los jugadores delante de la gente, pero creo que con Vidal o Medel lo haga. Podemos tirar nombres, pero hacen todo lo posible porque se les vaya Reinaldo Rueda sin tener un plan B, eso es lo terrible”.