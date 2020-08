José Luis Sierra recuerda su golazo de tiro libre a Camerún en Francia 98: "Tenía la seguridad de que podía hacer el gol"

José Luis Sierra marcó uno de los mejores y más importantes de toda la historia de la selección chilena. El Coto abrió el marcador ante Camerún en el Mundial de Francia 1998 con un extraordinario golazo de tiro libre.

En conversación con Zoom de TVN, Sierra reapareció con un nuevo look y relató su tanto ante los africanos: "Cuando llegó el momento de que se cobra la falta, tenía la seguridad de que podía hacer el gol.Yo creo que sí (fue un tiro libre perfecto)".

"Si la pelota no hubiese entrado donde entró, porque por el efecto que hace pega primero en el costado de la malla más que en el fondo, yo creo que hace que el arquero no llegue", añadió el ex DT de Colo Colo.

Coto Sierra reapareció con un nuevo look en Zoom de TVN

Además, el zurdo recordó que su padre había fallecido unos meses antes de aquel encuentro: "La expectativa era que él pudiese acompañarme, como me había acompañado toda la vida. Sobre todo porque íbamos a un mundial (...) Tomo de alguna manera que siempre estuvo conmigo, como estuvo siempre".

Por último, el Coto agradeció el cariño de los hinchas por su gol: "Yo agradezco mucho el cariño de la gente siempre y que este tipo de cosas de mi carrera hayan quedado en la memoria hasta el día de hoy para mí es un orgullo tremendo".

"El fútbol, aparte de ser una profesión y todo lo que significa en términos económicos, yo creo que las mayores satisfacciones no son esas. En mi carrera y en mi vida lo que más me queda son estas vivencias y el reconocimiento y cariño de la gente, eso para mí es impagable", cerró.