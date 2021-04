Johnny Herrera tajante: "Claudio Bravo es el mejor arquero en la historia de Chile y le quedan tres años más"

Johnny Herrera sigue en llamas en sus primeros días retirado del fútbol y en su nueva faceta como comentarista. En rol como comunicador, este jueves el ex arquero de Universidad de Chile y la selección habló en extenso con Radio ADN, dejando una frase sobre Claudio Bravo para el bronce.

Ayer ya había abordado su dura competencia contra el 1 de la Roja, como suplente de Claudio Bravo en la selección chilena. Hoy, sin pelos en la lengua y de forma tajante, Herrera consideró que al meta del Real Betis le queda mínimo un par de años a alto nivel y despejó las dudas: es el mejor arquero en la historia de todo el fútbol nacional.

“Le queda para rato, por lo menos jugando dos o tres años más. Nos tocó compartir época y creo que cuando yo vuelvo a la selección es cuando Claudio empieza a jugar mejor. Él venía de una Copa América muy cuestionado, la de Argentina, y esos fueron mis mejores momentos en Audax y la U, y no estuve en la selección”, dijo Herrera.

Agrega que “Claudio sí estuvo y cuando llego yo lo compra el Barcelona. Me toca disputar el puesto con el arquero del Barcelona, que era campeón de Liga y Champions. Claudio no es cualquier arquero y ese es el dejo de tranquilidad: que coincidí con el mejor arquero en la historia de este país”.

“Así y todo me tocó jugar y creo que rendí. Cada vez que me tocó defender a la selección me sentí muy bien y feliz. Fui parte de la generación dorada, que es la única que nos ha dados los dos títulos de nuestra historia”, sentenció.

Cabe recordar que, tras colgar los guantes, el denominado Samurai Azul firmó contrato como “refuerzo” de TNT Sports, como panelista del programa Todos Somos Técnicos.