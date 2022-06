Ya se vive la fecha FIFA y la Roja se prepara para su primer desafío de la mano de Eduardo Berizzo. La selección chilena viajará hasta Corea del Sur para medirse ante el combinado asiático y luego emprenderá rumbo a Japón para disputar la Copa Kirin.

Hugo Droguett, quien en 2012 vistió la camiseta del elenco surcoreano Jeonbok Hyundai Motors y en 2014 la del Jeju United, conversó con RedGol sobre el país que será visitado por la Roja en los próximos días y le adelantó a los dirigidos de Berizzo algunas cosas que pueden esperar en su visita.

"Se van a encontrar con un país muy ordenado, que tiene de todo. Solo podrían tener problemas de idioma, pero ellos estarán concentrados en lo de ellos, estarán en un hotel donde tendrán las comidas que ellos quieran y lo que uno come en Chile. Lo mío fue distinto, ya que tuve que compartir todo lo que significa jugar allá", adelantó el exjugador de la Roja.

"Los coreanos comían sus comidas pero nada extraño ni anormal, comen mariscos y todo muy poquito. El biotipo de jugador coreano es fibroso y flaquito por eso mismo, no comen tonteras. Son súper estructurados y cuadrados", comentó Droguett, y agregó que en el campo de juego "son todos iguales, no sabes si está el mismo o no".

Droguett adelanta que la Roja se encontrará con un país con estadios de primer nivel, donde los clubes tienen "impresionantes" campos deportivos. En su paso por Corea del Sur, Droguett se sobrepuso a los problemas iniciales de adaptación gracias a la ayuda de sus compañeros brasileños, aunque hubo una costumbre surcoreana que le chocó.

"Lo que pareció extraño para mí, es que como vivía en el club tenía que seguir las costumbres de ellos y recuerdo que antes del desayuno era obligación caminar por una rotonda. Solo la lluvia te salvaba. El frío era impresionante allá en invierno y ni eso te evitaba la caminata", comentó.

El exfutbolista confía en lo que puede hacer la Roja y demostró su fe en el proceso de Eduardo Berizzo, con quien coincidió cuando fue nominado para las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. "Tiene muchos puntos a favor: conoce al medio y a la mayoría de los seleccionados. Ahora él tendrá que hacer su propio trabajo y su propio camino. Estuve con Bielsa y él, cada uno tiene sus matices, él es responsable ahora y creo que siempre es favorable saber dónde está parado", concluyó.