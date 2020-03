Horario y dónde ver en vivo Chile vs Perú por la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20

Este lunes la Selección Chilena Femenina sub 20 jugará sus últimas cartas cuando enfrente a Perú, por la fecha 3 del Sudamericano de la Categoría en Argentina.

El rendimiento de la Roja no ha destacado y suman dos derrotas en igual número de partidos, cayendo 0-1 con Paraguay y 2-3 con Uruguay en la última fecha.

El encuentro con Perú es clave si las chilenas quieren tener opciones de clasificar al cuadrangular, algo difícil ya que aún les falta jugar con Brasil.

Los detalles del segundo encuentro de #LaRojaFemeninaSub20 en el Sudamericano #Sub20Femenino - Argentina 2020 �� https://t.co/SW6thfg0Hl — Selección Chilena (@LaRoja) March 8, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Perú por la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20?

Chile vs Perú por la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20 jugarán este lunes 9 de marzo a las 21:15 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Chile vs Perú por la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20?

Chile vs Perú por la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20 será transmitido por DirecTV Sports +, en los canales 613 (SD) y 1613 (HD).

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Chile vs Perú por la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20?

Si buscas un link para ver en vivo y online Chile vs Perú por la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20, podrás hacerlo en DirecTV GO.