La selección chilena perdió 2-0 contra Marruecos en un partido de bajo rendimiento general y pocas ideas propias. Tampoco pudo contrarrestar la presión y mejor juego del rival, dejando a Eduardo Berizzo todavía con el ticket pendiente de su primer triunfo en la banca de la Roja.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, históricos de la selección nacional fueron muy críticos con el desempeño de la Roja y prenden las alarmas para lo que se venga a futuro.

Osvaldo Arica Hurtado manifestó que “vi algo al principio del partido y después ya fuimos superados ampliamente. Me llama la atención que no haya empezado Gabriel Suazo. Es su puesto y tiene desdoblamiento de posiciones. Arriba muy solitarios Ben Brereton y Alexis Sánchez, nunca les llegaron balones con ventaja, salvo ese pase de Alexis a Brereton que dio en el palo y en el segundo tiempo la de Arturo Vidal al travesaño, del resto nada. Hay mucho por trabajar para alcanzar el rendimiento que había antes”.

Por su parte, Miguel Ángel Neira sostuvo durísimo que “hoy no vi absolutamente nada, nada nuevo, y hay jugadores que ya no pueden seguir en la selección como Vidal. El primer gol es producto de que ya está lento. Hay que ser realistas. Imagínate: tiene 34 años, en las eliminatorias tendrá 37, ahora está lento, imagínate”.

El ex mediocampista de Universidad Católica agregó: “y no pueden jugar esos dos laterales-volantes, hay muchos mejores acá que los que jugaron. Es mejor Mauricio Isla que Juan Delgado y Gabriel Suazo que Nayel Mehssatou. El Chueco Mena también es mejor. No sé qué pretende este señor. Sólo rescato a Gary Medel y Brayan Cortés. Y el chico Williams Alarcón me gustó, los otros, nada de nada”.

En tanto, Juan Carlos Letelier expuso que fue “una selección chilena débil, por mucho que sea un rival ya clasificado al Mundial. Estamos iniciando un trabajo con un nuevo técnico. Los primeros cinco minutos de Chile me gustaron en el apriete, pero no es un equipo que aguante mucho. Los primeros minutos, entregamos la marca y Marruecos nos pasó por arriba, en todo momento fuimos vulnerables por todos lados. Arriba no vi nada, no entiendo la salida de Charles Aránguiz que fue el más parejo de todos”.

Por último, Jorge Coke Contreras sentenció que “no sé qué quiso hacer Berizzo. Aparte fuimos muy superados por el rival, un rival ágil que juega mucho mejor que nosotros al fútbol y eso no pasaba antes. (Lo de los laterales-volantes) es un experimento que no le encuentro sentido, porque si tuvieras a Roberto Carlos o Cafú por las bandas te creo. Juega con dos laterales-volantes y no tienen presencia. No lo entiendo. Es una prueba, está observando jugadores, pero lo de hoy me deja molesto y preocupado. Si vas a probar un esquema diferente tienes que elegir las piezas adecuadas”.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.