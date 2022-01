Harold Mayne-Nicholls estuvo en dos momentos importantes de la carrera de Carlos Carmona. En 2007 negoció premios como presidente de la ANFP, cuando el coquimbano era capitán de la selección chilena que salió tercera en el Mundial Sub 20. Y a principios de 2021, cuando HMN fue el dirigente de Colo Colo que le comunicó que no seguiría en el equipo.

Por eso, el dirigente deportivo le brinda una mención especial. "Lo que hizo en el fútbol supera sus propias expectativas. Es un extraordinario ejemplo para la juventud, en todo sentido. Lo conocí cuando era capitán de la selección Sub 20 en 2007. Chico inteligente, defiende lo suyo, tenía clarísimo dónde ir", reflexiona en diálogo con Redgol.

Con pasos por Italia y Estados Unidos, Harold subraya que "ni en el mejor de sus sueños pensó en lograr todo lo que logró. Más de diez años seguidos en la selección, humilde, más de diez años en Europa, calladito", apunta.

Luego recuerda la última estación en que coincidieron. "Vino a Colo Colo igual que yo, estoy seguro de que le habría gustado dar más. Pero siempre respetuoso. No sé qué irá a hacer, pero sé que le va a ir bien en lo que haga, porque sabe cómo caminar sin desviarse", valora el directivo.

"Nunca ganó el premio al mejor futbolista, pero fácilmente pudo ser elegido alguna vez. No por sus condiciones técnicas o físicas, si no porque es un muchacho que sin la perseverancia que tuvo, no habría logrado lo que logró. No es hipertalentoso, ni hiperfísico como Gary Medel. Tampoco histriónico para que la gente lo quiera, es para adentro, ni habla", recuerda.

Todas condiciones que Mayne-Nicholls busca en sus colaboradores. "No sé qué va a hacer, pero si se llegara a dedicar a la formación de jugadores, me gustaría tenerlo en mi club. No porque vaya a enseñarles a los jugadores a pegarle a la pelota mejor o peor, es porque les va a transmitir lo que se necesita para triunfar", sentencia.

El momento de la despedida de Carmona de Colo Colo



Una labor desagradable es decirle a alguien que no seguirá en su trabajo. Le pasó a Harold Mayne-Nicholls a principios de 2021 en Colo Colo, con Carlos Carmona y varios más. Y todavía retiene la reacción que tuvo el mediocampista coquimbano, quien había llegado al club en 2018.

"Es un muchacho muy inteligente. Es tan inteligente, que además supo retirarse donde quería y a tiempo. Le tuve que decir Carlos, no sigues. Y él me dijo 'lo tengo clarísimo, gracias por darse el tiempo, por la oportunidad'", recuerda el directivo.

Por eso, pide los máximos honores en el adiós del futbolista que abandonó las canchas por una rebelde lesión. "Si hay alguien que se merece, un partido de despedida de la selección chilena, en Coquimbo, con toda la selección chilena; es él. Que juegue diez o quince minutos. Lástima que los calendarios no alcanzan, pero es uno de los que se lo merecen", concluye el ex hombre de la FIFA.

Carmona Tello debutó en Coquimbo Unido a los 16 años y jugó dos Mundiales Sub 20 por Chile, en 2005 y 2007. Tras un paso por O'Higgins, saltó a Italia para consolidarse con Reggina y Atalanta. Luego jugó una temporada en la MLS con Atlanta United, antes de desembarcar en Colo Colo (2018) y retirarse en el cuadro que lo vio nacer tras la última temporada..