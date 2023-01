El ex presidente de la ANFP dio un duro diagnóstico tras la eliminación del Sudamericano. Entregó su propuesta para salvar el fútbol joven y recuperar la identidad después de años de papelones.

"La formación se olvidó: malos controles, no pasan por la espalda, le dan la pelota al rival"

La selección chilena sufrió un verdadero papelón en su participación en el Sudamericano Sub 20. La Roja no vio una con Patricio Ormazábal y quedó eliminado en la fase de grupos tras caer con Venezuela en la última fecha. Lo ocurrido ha generado todo tipo de reacciones, a las que se sumó en las últimas horas Harold Mayne-Nicholls.

Con un ajustado empate 1-1 con Ecuador, una derrota por goleada frente a Uruguay, un triunfo sufrido con Bolivia y la eliminación con la Vinotinto fueron el saldo que dejó el equipo de todos que, pese a tener a varias figuras, dejó a otras fuera y no encontró respuestas ante planteamientos mediocres. Esto llevó a un crudo análisis por parte del ex presidente de la ANFP, sobre todo pensando en el futuro de las inferiores del país.

Lo ocurrido con la selección chilena es una señal de alerta sobre el futuro de nuestro fútbol. Años sin clasificar a mundiales en la adulta y las inferiores masculinas dejan claro que las cosas no se están haciendo bien.

Ante esto, Harold Mayne-Nicholls sacó la voz. A través de sus redes sociales publicó un video en el que analiza el fracaso de la Roja Sub 20 y entrega su fórmula para salvarla en el futuro.

El ex presidente de la ANFP pidió poner la mira en lo que viene y no tanto en el papelón en el Sudamericano. "Dolorosa eliminación y derrota de la Sub 20 en el Sudamericano de Colombia. Ya es una década que estamos fuera de los hexagonales finales y el Mundial, pero hay que revisar el tema".

"La parte futbolística que la vean los expertos, yo quiero ir a un cambio estructural que ha tenido el fútbol formativo en nuestro país. Siempre, o desde el 94’ aproximadamente, jugamos en un grupo norte y otro sur, lo que permitía que todos los niños y jóvenes compartieran con otros en la cancha, que demostraran su talento", detalló.

Harold Mayne-Nicholls apuntó a la creación de torneos en lugar de poner el foco en la formación de jóvenes, dando a conocer a los responsables. "Con el tiempo, por presiones de distintos niveles y sobre todo de los entrenadores, se abrió una Primera y Segunda División en las cuatro categorías mayores".

"¿Qué trajo consigo? Se nos olvidó formar y nos pusimos solo a competir. Y hay detalles que se notan claramente en la selección chilena: malos controles, no pasan por la espalda, a veces con pelota dominada se la dan al rival. Es decir, la formación se olvidó", añadió.

Es ahí donde Harold Mayne-Nicholls pide recuperar el rumbo. "Tenemos que hacer un análisis muy profundo, volver a formar jugadores hasta los 17 y 18 años quizás. En la proyección que compitan, pero antes tenemos que volver a formar. Nadie sabe dónde nace el talento. No hagamos dos divisiones donde puede haber un talento que se pierde porque nadie lo ve y él no tiene la oportunidad de jugar contra los mejores".

La selección chilena queda con una tarea más que importante si quiere volver a ser protagonista a nivel internacional. Las decisiones tomadas hasta ahora no han sido buenas y es urgente que se tomen medidas para salvar a uno de los deportes más populares del país.

Revisa la reflexión de Harold Mayne-Nicholls tras el fracaso de la Sub 20 en el Sudamericano