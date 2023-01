Dos históricos de la selección chilena como Jorge "Coke" Contreras y Héctor Pinto analizan con RedGol el triste final de la Sub 20 de Patricio Ormazábal en el Sudamericano de Colombia. "Un fracaso absoluto, un equipo que no llega al arco contrario no puede pretender ganar un partido", sufren.

La Roja Sub 20 hace sufrir a los históricos: "No sacan provecho a sus buenas condiciones"

La selección chilena Sub 20 quedó tristemente eliminada del Sudamericano de la categoría que se juega en Colombia tras caer con Venezuela, y la herida todavía está abierta. Así al menos lo dejan en claro dos históricos exfutbolistas como Jorge "Coke" Contreras y Héctor Pinto, quienes sufren en diálogo con RedGol ese pésimo final.

El equipo dirigido por Patricio Ormazábal necesitaba un triunfo o un empate para avanzar al hexagonal final del torneo que entrega cupos al Mundial de Indonesia y a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y cayó por 1-0. Por eso, ambos ex seleccionados nacionales se lamentan porque los chicos no hayan conseguido avanzar y que se desatara la debacle.

"No le sacan provecho a sus buenas condiciones"

Para comenzar, Contreras detalla que "pareciera que claro, hay buenos jugadores y esas cosas, pero yo no vi que se le sacara provecho a esas condiciones. Ahora, algunas decisiones en cuanto a la formación, en un momento no contar con jugadores que podrían haber sido importantes para la selección, me llamó mucho la atención".

Tras eso, el exvolante de Colo Colo, la UC y varios equipos más del balompié criollo apunta que "no sé si fue una cuestión de dosificación o algo así, pero algunos tuvieron que haber jugado más minutos y sinceramente no sé por qué no los utilizaron, una nueva decepción, sobre todo a nivel del fútbol joven, porque es otra selección que no logra clasificar".

Por otra parte está Pinto, recordado DT de la Roja Sub 23 en el año 2000 con la que logró clasificar a los Juegos Olímicos de Sidney, deja en claro que es un "fracaso absoluto, pero más allá por el resultado es la manera de jugar, un equipo que no llega al arco contrario no puede pretender ganar un partido".

Sobre el juego en sí, Pinto detalla que "yo creo que habían muchas individualidades, sin duda que yo extrañé el juego colectivo, el equipo, el grupo, eso no se dio nunca, no se dio una sincronización de las líneas, agarraba el central y pegaba pelotazos, se saltaban las líneas, la verdad es que no elaboraron jugadas, no llegaron juntos al arco contrario, como que esperaban que alguien tire alguna cosa lujosa y pudiera desestabilizar al otro equipo, la verdad es que no sé que se pretendió con el equipo".

Para cerrar, Contreras añade que "la propuesta futbolística no convenció en ningún momento. Quizás en el inicio con Ecuador se vieron algunas cosas que quizás podrían haber entusiasmado, pero lo demás partidos en Chile no se veía una característica, nada, y lo de ahora fue muy malo. No tener la capacidad de enlazar jugadas para poder llegar y vencer a un equipo como el venezolano deja una muy mala señal, lamentablemente".