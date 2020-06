Guarello desmenuza el famoso penal de Carlos Caszely: "Era una maldición ya escrita"

Hoy se cumplen 38 años del recordado penal de Carlos Caszely, que falló en el debut del Mundial de España 1982 contra Austria, sobre el gramado del estadio Carlos Tartiere de Oviedo.

Caszely remató a la derecha del portero Fiedrich Koncilia, que adivino el lado y vio cómo el baló se alejaba por fuera del vertical y Juan Cristóbal Guarello dio su versión de la polémica.

“El penal nunca debió patearlo Caszely, pero ¿qué pasó? El designado en la selección era (Carlos) Rivas, pero un año antes pierde el penal contra Carvallo en la liguilla del 80. Y después se pierde unos cuantos más, entre ellos uno en un amistoso entre la selección y Colo Colo. De ahí no vuelve a patear más”, dijo Guarello en Radio ADN.

Agregó que “en el camarín de la selección don Luis Santibáñez pregunta ‘y ahora quién va a chutear los penales’. Todos arrugaron menos, Cazsely que dijo que él los tiraba, nunca lo había hecho y la empezó a embocar en Colo Colo”.

Y la memoria del periodista prosiguió: “no le pegaba fuerte, su truco era engañar al arquero. Mete como ocho penales seguidos, y llega un amistoso contra el Inter de Milán en el Estadio Nacional. Penal a la derecha y palo, nadie se acuerda”.

Pero hay más, pues Guarello asegura que, de no fallar el delantero nacional, de todas formas el arquero atajaba, afirmando tajante que ese error no habría quitado la victoria a los austriacos.

El penal de Caszely en el Mundial de España.

“Austria tenía un espía en todos los amistosos de la selección chilena, de hecho, daba hasta entrevistas en TVN. Llega el penal para Chile y lo va a patear Caszely… se da una cantidad de casualidades para que llegara acá. Después del remate fallado contra Inter le empieza a entrar el julepe, y medio nervioso se le vino el Mundial. Además el equipo era un desastre, mal entrenado. Jugaron contra equipos de segunda división de Europa para golearlos y hacer creer que estaban jugando bien”, sostuvo.

Sentenció que “¿cuál es el detalle? Era una maldición ya escrita. Caszely lo pierde, ¿pero para donde vuela el meta? A su derecha. Sabía que iba a ir para allá. ¿Qué pasaba si Caszely hacía el penal? Austria se venía encima y nos hacía otro, porque el equipo no iba a aguantar. El penal iba a cambiar el rumbo del partido momentáneamente, pero ese equipo no tenía como aguantar. No habría mejorado”.