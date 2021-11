Guarello lamenta la desafortunada expulsión de Vidal: "No lo ve, no había mala intención. Doloroso, es un jugadorazo y crack que admiro mucho"

Arturo Vidal se fue expulsado a los 12’ del amargo duelo de la selección chilena contra Ecuador por la fecha 14 de las eliminatorias a Qatar 2022, en el estadio San Carlos de Apoquindo. El volante de la Roja fue a buscar un balón por alto y terminó dándole de lleno con el zapato en el rostro de Félix Torres.

Con el marcador 0-1 en contra, la tarjeta roja de Vidal fue un balde de agua fría, considerando que restaba todo el trascendental partido por delante y el King se pierde además el duelo contra Argentina en enero.

Inmediatamente vista la tarjeta de Vidal, Juan Cristóbal Guarello lamentó profundamente la situación en la que se vio envuelta el mediocampista de la Roja, con el Rey Arturo visiblemente afectado por la roja y el golpe propinado al rival.

“Para mí, no lo ve… el reglamento claro, te castiga la imprudencia, pero no creo que haya habido ninguna intención de Arturo Vidal, menos en este momento complicado, de ir a golpear al ecuatoriano. Pero le dio con todo y no lo ve”, dijo Guarello en la transmisión de Radio ADN.

El reconocido periodista agregó que “estos son los momentos donde yo digo: grande Arturo. Arturo, te necesitamos. ¡Qué lástima! De corazón, para mí no lo ve. Es muy imprudente y lamentablemente el reglamento tiene margen para la expulsión. Y lamentablemente el golpe sobre Torres es tan fuerte que termina siendo expulsado”.

“Qué dolor, porque Vidal es fundamental. En serio, yo a Vidal lo quiero mucho, me diga lo que me diga, lo admiro mucho como jugador. Siento que este es un dolor muy grande para el fútbol chileno, en un momento complicado, clave de la eliminatoria, y es un jugador que necesitábamos. Y es una mala suerte porque queda fuera contra Argentina. Ojalá la gente lo aplauda. Aplaudan a Vidal porque fue mala suerte. Eso, aplausos para Vidal…”, complementó.

Ya en el análisis del entretiempo, Guarello continuó enfocado en el particular y desafortunado episodio protagonizado por Vidal. Incluso, lo calificó como el mejor jugador en la historia del fútbol chileno sólo por detrás de Elías Figueroa.

“Lamentable la expulsión de Vidal, porque evidentemente no hay mala intención en esa jugada. Fue a buscar el balón como contra Paraguay con la pierna en alto, y esa vez no había rival en frente. Acá no lo ve, quizás peca de ingenuo o irresponsable, pero no hay intención y eso es un golpe durísimo para la selección chilena, porque no sólo pierde un hombre, es Arturo Vidal, un jugador fundamental, que está en las dos: en el quite y en la creación; que pisa el área y gana cabezazos con pelota detenida”, expuso el comentarista de ADN.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “entiendo que hay gente que está esperando una masacre sobre Vidal y hacerlo pelota porque lamentablemente uno se ve envuelto en una polémica que no busca y la cosa no va por ahí. Vidal es un jugadorazo, un crack. Si no estuviera Elías Figueroa, Vidal sería el mejor jugador chileno de todos los tiempos. A Vidal lo necesitamos y era fundamental para poder dar vuelta el partido y lamentablemente por una jugada irresponsable o de mala suerte, porque no veo mala intención, se fue expulsado. No vamos a pegarle patadas en el suelo. Ojalá esté para los partidos que necesitamos”.

