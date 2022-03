Gonzalo Jara deja abierta la interrogante con la "generación dorada": "Deben analizar si quieren seguir estando y se deben sumar otros"

El ex defensa de la selección chilena, Gonzalo Jara, asegura que la Roja dependió mucho de las individualidades en estas Eliminatorias Qatar 2022, pero no alcanza cuando no hay un funcionamiento claro. Por lo mismo, si bien asegura que todavía tienen mucho que dar, la generación dorada debe tomar determinaciones, pero se debe hacer un trabajo colectivo.