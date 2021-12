Gonzalo Jara revivió el polémico y bullado episodio del dedo directo al esfínter trasero de Edinson Cavani, un 24 de junio de 2015, en el partido de la selección chilena ante Uruguay por la Copa América que finalmente dio el primer título continental a la Roja.

“Fue la picardía del barrio y me salió súper natural. La pelea con Cavani venía de antes”, dijo Jara en el último capítulo de la temporada del programa Sabor a Gol de TNT Sports.

El ex defensa de la Roja agregó que “él me putea porque me pega un codazo y me tiro al suelo. Pero no por el dedo. Además, veníamos de una discusión, le dije un par de cosas de su vida personal. Y ahí se salió del partido. Yo se la tiré y se salió mal del partido”.

La selección chilena enfrentaba a la Celeste por los cuartos de final y la “viveza” de Jara costó a Uruguay la expulsión de Cavani en los 63’. La Roja finalmente se impuso por 1-0 con gol de Mauricio Isla y avanzó a la semifinal camino al título.

Si bien Gonzalo Jara no alcanzó el nivel y status de Claudio Bravo, Gary Medel, Charles Aránguiz, Arturo Vidal o Alexis Sánchez en la generación dorada de la Roja, el defensa fue importante en los títulos de las Copas América 2015 y 2016, además de disputar los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de la Copa Confederaciones 2017.

“Tuve la oportunidad de jugar con la mejor generación de la selección”, sentenció Gonzalo Jara en el programa Sabor a Gol.