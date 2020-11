Gonzalo Fouillioux alza la voz: "El fútbol chileno debe avanzar en un plan de sus selecciones jóvenes"

Un potente llamado a las autoridades del fútbol hizo Gonzalo Fouillioux a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje donde pide mayor preocupación por el trabajo en las selecciones menores: "Los futbolistas no se forman de la noche a la mañana".

El periodista de CDF y Chilevisión pide que de una vez exista una planificación para el trabajo con los juveniles. "El fútbol chileno tiene que avanzar en un plan de sus selecciones jóvenes, entendiendo que es una inversión y no un gasto", sentencia.

En ese sentido, Fouillioux asegura que "con gestión, se puede ayudar de forma integral. Estudios, alimentación, sicología. Con todo eso, el fútbolista tiene muchas más opciones de aparecer. Creo que hay que ponerlo como prioridad", señala.

Por lo mismo, llamó la atención sobre las renuncias de Hernán Caputto y Cristián Leiva a las selecciones menores, para asumir funciones en clubes chilenos: el primero se convirtió en jefe de cadetes en Universidad de Chile y el segundo, en entrenador de Iquique.

"La selección es demasiado potente para que a los entrenadores de las selecciones jóvenes se los lleven los clubes. Tampoco que la mayoría de los clubes tengan mejor infraestructura que la selección", puntualiza el comunicador.

Finalmente, pide que "ojalá esto se ponga en el plano principal, porque es lo más importante. Y no es romanticismo, es también práctico. Lo más rentable del fútbol es formar buenos futbolista", rubrica.

Cristián Leiva es el último técnico de las selecciones menores que deja su cargo para llegar al fútbol profesional. Foto: Agencia Uno

En los últimos días se anunció la llegada de una "figura de renombre mundial" al puesto de director general de selecciones, quien estará a cargo de elaborar este tipo de políticas y coordinarlas con el trabajo a nivel Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Adulto.

Según informó Redgol, el elegido por la ANFP es el inglés Francis Cagigao, ex veedor general del Arsenal por más de dos décadas y que dejó recientemente el cuadro gunner, tras incorporar jugadores de la talla de Cesc Fábregas.