Gabriel Suazo: "Gary, Vidal, Alexis y Bravo me enseñaron que la Roja puede ganarle a cualquiera"

La selección chilena tiene la mente puesta en el amistoso ante Paraguay. La Roja saltará a la cancha del Estadio Monumental este lunes con la misión de despejar dudas y darle a Eduardo Berizzo un necesario primer triunfo a pocos meses de que comiencen las Eliminatorias al Mundial 2026.

En la previa, Gabriel Suazo abordó la importancia de que haya competencia en la Roja, donde no se siente titular, y evaluó su camino para llegar a ser seleccionado. Para el lateral de Toulouse, la Generación Dorada fue fundamental para sus aspiraciones en el Equipo de Todos.

"Uno ve a Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo como referentes. La selección que vi mientras crecía fueron ellos, ellos me enseñaron que la selección puede conseguir títulos y superar a cualquier rival. Con eso crecí yo", comentó.

"Fui sparring, fui aprendiendo cuando me tocaba venir, también estuve en la Copa Centenario, así que he compartido mucho con ellos. Uno puede aportar y ayudar, y tiene esa convicción de conseguir cosas importantes porque ellos me lo enseñaron", continuó.

Sobre su puesto, Suazo aseguró que "vengo compitiendo en esa posición con Eugenio Mena y otros compañeros. Tanto él como yo queremos ser titulares, eso es lo lindo y lo bueno para tener un gran nivel en la selección: si competimos por un puesto, el nivel va a subir".

"Me estoy ganando mi puesto como cualquiera, en ningún momento me voy a sentir titular, aunque lleve 50 partidos. Siempre voy a venir con esa sensación de ganarme un puesto, eso hace que el equipo esté en gran nivel. Vengo para poder ayudar a la selección a estar en gran nivel y volver a un Mundial", comentó.

Sobre lo que buscarán este lunes, Suazo reconoció que un triunfo sería importante, pero más fundamental es mantener la idea del equipo. "Obviamente el triunfo es lo más importante, pero también lo es mantener la línea de juego y lo que hemos estado haciendo", afirmó.

"Nos hemos sentido cómodos al momento de presionar y mantener la posesión del balón, a la hora de tener circulación y movimiento entre nosotros. Si bien no se pudieron hacer dos partidos, tendremos muchos entrenamientos y eso es importante, creo que hacía falta para tener ese engranaje. Queremos ganar, pero sobre todo mantener nuestra línea", cerró.