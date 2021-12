Qué mejor manera de terminar su primer año como chileno. La familia del fútbol nacional eligió a Ben Brereton Díaz como el mejor futbolista de 2021, incluyendo las campañas en Chile y el exterior en el análisis de 21 protagonistas del deporte rey.

El delantero del Blackburn Rovers se quedó con las mejores impresiones de los votantes, quienes lo pusieron en un lugar destacado por sobre los títulos de Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro y la tremenda campaña de Gary Medel en el Bologna.

Recordemos que Brereton obtuvo oficialmente su nacionalización en diciembre de 2020, pero recién pudo debutar como chileno en junio, cuando Chile se enfrentó con Argentina por la fase de grupos de la Copa América de Brasil.

De ahí en más, todo ha sido romance entre los hinchas nacionales y el delantero de origen británico, que adquirió rápidamente estatus de rockstar, con apariciones en publicidad y el seguimiento permanente de los fanáticos y la prensa especializada.

Ben se lleva los aplausos

La aparición en la selección chilena de Ben Brereton Díaz debe ser seguramente una de las noticias más relevante del año. Su aporte futbolísticos, además que lo reflejó con importantes goles, hizo que el nacido en Inglaterra pero de madre chilena se ganara el corazón de los hinchas.

"Principalmente por una cuestión anímica, que le dio frescura a la selección, le devolvió la ilusión a la gente y eso es algo que en este deporte no tiene precio. Le dio características diferentes a la selección, volvió a ilusionar a muchos de los futboleros de que había esperanza de clasificar al próximo Mundial", cuenta el ex futbolista Braulio Leal, uno de los votantes.

Una aparición que se vio reflejada en la Roja pero que, al mismo tiempo, ha sido valorado por su equipo en la Championship, donde actualmente es el segundo goleador del torneo con 17 tantos."En el fondo, para mí es por trascendencia en su equipo. La trascendencia en el logro. Uno dice Eduardo Vargas, tampoco es que jugó, la rompió e hizo no sé cuántos goles. Ahí le saca diferencia Brereton, por la trascendencia en Blackburn Rovers, porque convirtió muchos goles, por la trascendencia de la selección chilena y sus goles en la Clasificatoria. Fue su gran temporada, por su aparición en la Copa América y por todo lo que fue el año", destaca Cristián Basaure.

Es que si bien para muchos los títulos son los que mandan en cualquier lugar del mundo, el espíritu y lo que logró en el camarín Brereton es destacado por todos los que le dieron su voto.

"Destaco en demasía lo de Eduardo Vargas, realce futbolístico preponderante y se le ve mucho mejor. Físicamente anda muy bien. Si es por ese criterio, lo más destacado es Ben Brereton, por su evolución. Todavía entiendo que está en la lista de goleadores de Championship, pero para mí es lo mejor que se ha visto en un delantero chileno en el exterior", aplaude Andrea Hernández de ESPN.

Votos para Ben Brereton: Felipe Bianchi, Andrea Hernández, Leonardo Burgueño, César Bravo, Luis Baquedano, Cristián Zavala, Claudio Palma, Jorge Garcés, Hugo Rubio, Braulio Leal y Cristián Basaure.

Los tres títulos de Vargas

Uno que está finalizando el año de la mejor forma es Eduardo Vargas, quien estas últimas semanas se consagró con el Atlético Mineiro tras consolidarse como campeón del Brasileirao, además de obtener la Copa de Brasil, que se suma al campeonato Mineiro, cerrando una gran temporada.

Eso no es todo, porque Vargas, quien tuvo que luchar para conseguir su puesto como titular en un equipo lleno de estrellas, fue protagonista en la Copa Libertadores, donde llegaron hasta las semifinales, donde fueron derrotados por el Palmeiras, quien después se consagrara como campeón.

Pese a esto, los votantes de la encuesta Redgol han aplaudido la temporada del delantero de la selección nacional, de quien considera que en el año fue de menos a más, cerrando como el artillero que todos conocen.

"Creo que estos jugadores tienen que destacar por lo que han logrado. El Edu obtuvo el Brasileirao y consiguió un tricampeonato en Brasil. Ha sido un aporte dentro del equipo, creo que, además de la revelación de Brereton que hace goles y está en mira de otros clubes, pero Edu, por sus campeonatos, es lejos el mejor. Gary Medel juega mejor, pero los títulos son los que valen", consigna Gabriel Coca Mendoza.

Por lo mismo, el delantero nacional asegura que está volviendo a retomar sus mejores temporadas, en algo que es motivo de alegría por la carrera que ha realizado en un fútbol muy competitivo.

"El mejor es Eduardo Vargas, porque está en un medio ultra competitivo, el mejor de este continente. En un equipo con décadas sin ser campeón, peleando con delanteros complejos como Hulk y Costa, donde se hace destacar y se gana un lugar. No es titular indiscutido, juega la gran mayoría y hace goles. Es el segundo goleador del equipo. Hay que objetivar, y la manera es con los títulos del Brasileirao, el estadual y la Copa de Brasil. Es más que suficiente para decir que el mejor es Eduardo Vargas. No puedo olvidar que el factor de Brereton es importante, pero lo vuelve el más importante pero no el mejor", enfatiza Rodrigo Herrera.

Votos para Eduardo Vargas: Hernán Torres, Fabián Estay, Bastián Yáñez, Hugo Rubio, Paulo Garcés, Gabriel Mendoza y Rodrigo Herrera.

La experiencia de Gary Medel

Sin duda alguna que la lucha que ha tenido que dar Gary Medel en el Bologna ha sido importante. Una vez que le dijeron que no sería considerado, el Pitbull mostró los dientes para ganarse un puesto, donde termina la temporada siendo titular indiscutido y con opción de una renovación por su gran desempeño.

"Sobre todo el segundo semestre. Titular en Bologna y se ha mantenido así después de su lesión. Haberla superado y recuperarse a su edad, habla de lo sólido que es y lo importante que sigue siendo para los equipos en los que está", cuenta Grace Lazcano.

Esto es consolidado por los votantes que optaron por el Pitbull, donde ponen sobre la mesa el gran nivel que está mostrando en Europa, lo que lo hace estar unos peldaños más arriba que sus compañeros.

"Me inclino por Gary Medel, porque está jugando en primera. Estamos hablando de un nivel superior a los demás. Por mucho que Brereton esté jugando y haciendo goles, está en segunda, en un equipo completamente diferente a otro. Me dirán que es competitivo, pero no es el mismo nivel del que está jugando Medel o el que juega Vargas en Brasil. Pero me quedo con Medel por lejos. Lo ha demostrado en la selección, se ha ganado la titularidad donde está y hay un respeto hacia él. Un tipo muy inteligente para jugar, que cada vez se supera más y lo demuestra también en la selección", lo respalda Marcelo Vega.

Por otro lado, también se destaca que lo que muestra en su equipo también lo hace en la selección, donde demuestra la experiencia dentro de la cancha y la confianza que se le puede tener en cualquier momento a un jugador de sus características.

"Ha mantenido una continuidad, ha venido jugando en forma constante y siempre ha sido un jugador confiable para todos sus equipos. Cuando vino a la selección mantuvo el nivel de juego y ha andado bien respondiendo a todas las expectativas", cierra Jaime Vera.

Votos para Gary Medel: Grace Lazcano, Jorge Aravena, Jaime Vera, Hugo Rubio y Marcelo Vega.